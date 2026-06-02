9 Perbedaan KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo, Mana yang Paling Nyaman untuk Rute Jakarta-Solo?

Ilustrasi: Penumpang Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Bagi calon penumpang yang ingin bepergian dari Jakarta ke Solo menggunakan kereta api, dua nama yang paling sering dibandingkan adalah KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo. Keduanya sama-sama melayani rute Jakarta-Solo, namun menawarkan pengalaman perjalanan yang cukup berbeda.

Perbedaan paling mencolok terletak pada kelas layanan, kenyamanan kursi, harga tiket, hingga jam keberangkatan. Karena itu, penting bagi penumpang untuk mengetahui karakter masing-masing kereta sebelum membeli tiket.

Jika mengutamakan harga ekonomis dengan fasilitas modern, KA Jaka Tingkir bisa menjadi pilihan menarik. Namun bagi penumpang yang ingin perjalanan lebih cepat dengan opsi kelas eksekutif, KA Fajar Utama Solo layak dipertimbangkan.

Berikut 9 perbedaan utama KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo untuk rute Jakarta-Solo.

1. Jenis Kelas dan Tipe Gerbong

KA Jaka Tingkir sepenuhnya menggunakan rangkaian Ekonomi New Generation. Kursinya sudah memakai model captain seat dengan konfigurasi 2+2 yang menghadap searah laju kereta sehingga lebih nyaman selama perjalanan jauh.

Sementara itu, KA Fajar Utama Solo merupakan kereta campuran yang menyediakan kelas Eksekutif dan Ekonomi Premium. Pada beberapa gerbong ekonomi premium, posisi kursi masih saling berhadapan.