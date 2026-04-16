Turis Taiwan dan Korea Dongkrak Wisata Jepang, Tiongkok Anjlok 50 Persen dan Indonesia Naik Menjadi 82.800 orang.



JawaPos.com – Belanja wisatawan asing di Jepang tetap melesat di awal 2026, meski turis dari Tiongkok anjlok tajam. Total pengeluaran Januari–Maret mencapai 2,3 triliun yen atau sekitar Rp250 triliun.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (16/4), angka itu naik 2,5 persen dibanding tahun lalu. Ini menjadi capaian kuartalan tertinggi ketiga sepanjang sejarah.

Kenaikan ditopang lonjakan wisatawan dari Taiwan dan Korea Selatan. Keduanya menutup penurunan drastis dari pasar Tiongkok.

Wisatawan Taiwan mencatat belanja terbesar, mencapai 388,4 miliar yen. Angka itu melonjak 22,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Korea Selatan menyusul dengan total 318,2 miliar yen, naik 12,7 persen. Sementara turis Amerika Serikat menghabiskan 259,2 miliar yen, naik 16,6 persen karena pelemahan yen.

Di sisi lain, belanja wisatawan Tiongkok justru anjlok setengahnya menjadi 271,5 miliar yen. Penurunan ini sejalan dengan merosotnya jumlah kunjungan akibat ketegangan politik.

Pada Maret saja, jumlah wisatawan asing mencapai 3,6 juta orang. Angka itu naik 3,5 persen dan menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut.

Korea Selatan memimpin jumlah kunjungan dengan 795.600 orang. Taiwan menyusul dengan 653.300 wisatawan, keduanya mencetak rekor baru.

Dari Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia juga mencatat lonjakan signifikan. Kunjungan dari Indonesia naik 36,6 persen menjadi 82.800 orang.