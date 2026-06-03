Meski Pernikahan Naik, Angka Kelahiran Jepang Tetap Anjlok ke Rekor Terburuk

JawaPos.com – Jepang kembali mencatat rekor terburuk dalam krisis demografi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jumlah bayi yang lahir pada 2025 turun ke level terendah sepanjang sejarah, sementara tingkat fertilitas nasional juga menyentuh titik terendah baru.

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang pada Rabu (3/6) menunjukkan hanya 671.236 bayi lahir dari warga negara Jepang sepanjang 2025.

Jumlah tersebut turun 2,2 persen atau berkurang 14.937 bayi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sekaligus menjadi tahun ke-10 berturut-turut angka kelahiran mengalami penurunan.

Tingkat fertilitas total Jepang, atau rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan seorang perempuan sepanjang hidupnya, juga turun dari 1,15 menjadi 1,14.

Angka tersebut jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil tanpa bergantung pada imigrasi.

Meski penurunannya lebih lambat dibanding beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang menilai langkah-langkah mendesak tetap diperlukan untuk menghentikan tren penurunan angka kelahiran.

Sedikit kabar positif datang dari jumlah pernikahan yang meningkat untuk dua tahun berturut-turut. Pada 2025, tercatat 489.119 pasangan menikah di Jepang.

Rata-rata usia pria saat menikah berada di angka 31 tahun, sementara perempuan 29,7 tahun. Keduanya sedikit lebih muda dibandingkan tahun sebelumnya.

Karena pernikahan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi angka kelahiran di Jepang, kenaikan jumlah pasangan menikah dianggap dapat memberikan dampak positif dalam beberapa tahun ke depan.