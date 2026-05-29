Teknologi Big Data Makin Berperan, Analisis Miliaran Data Kini Digunakan untuk Memetakan Kualitas Udara dan Air

JawaPos.com - Peran big data dalam pengembangan teknologi terus meningkat. Tidak hanya digunakan di sektor bisnis dan keuangan, teknologi analisis data kini dimanfaatkan untuk memetakan kualitas udara dan air dari berbagai negara guna menghasilkan solusi yang lebih presisi, adaptif, dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Hal ini yang dilakukan PT Coway International Indonesia yang terus memperkuat pengembangan teknologinya lewat sistem riset global berbasis data yang dirancang untuk memetakan kondisi air dan udara di berbagai negara.

Dengan Water Map, perusahaan menghimpun dan menganalisis sekitar 2.700 data kualitas air dari 41 negara guna memahami karakteristik air di tiap wilayah secara lebih mendalam.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada perangkat keras atau fitur baru.

Data menjadi elemen penting yang menentukan bagaimana sebuah teknologi dapat bekerja lebih efektif dan relevan.

Selain itu, Coway juga menghadirkan Air Map Service yang mengolah lebih dari 120 miliar data kualitas udara dari beragam kondisi lingkungan, iklim, hingga periode waktu tertentu.

Sistem ini memungkinkan perusahaan memantau pola perubahan kualitas udara secara lebih akurat dan komprehensif.

Pemanfaatan big data tersebut menjadi fondasi Coway dalam mengembangkan hal yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara.

Dengan pendekatan berbasis riset ini, solusi yang dihadirkan tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan tantangan lingkungan lokal.