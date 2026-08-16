Polda Jatim Benarkan Pelemparan diduga Bom Molotov di 2 Pos Polisi Surabaya

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Jules Abraham Abast memberi keterangan di Pos Lantas Bundaran Waru Surabaya, sabtu (15/8/2026) malam. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Jules Abraham Abast membenarkan peristiwa dugaan pelemparan bom molotov di dua pos polisi di Surabaya, Sabtu (15/8) malam.
Selain pos polisi di Jalan Ahmad Yani kawasan Margorejo, pelemparan benda diduga bom molotov juga terjadi di pos polisi di bundaran Waru.
"Kami membenarkan bahwa ada kejadian yang terjadi di dua tempat, dua lokasi, yaitu di Cito (pos lantas Bundaran Waru) maupun Margorejo, ya," kata Jules, Minggu (16/8).
Menurut dia, tidak ada kerusakan besar akibat kejadian tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan guna membuat terang kronologi peristiwa tersebut.
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"Saat ini juga petugas kami dari Polrestabes Surabaya masih mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mencari kronologis kejadiannya seperti apa, serta penyebab dari kejadian itu seperti apa saat ini masih dilakukan pendalaman," katanya.
Dia belum bisa memastikan terkait benda yang dilempar. Sebab, masih proses penyelidikan.
"Saat ini juga penyidik dari Polrestabes Surabaya masih melakukan penyelidikan terkait jenis benda maupun penyebab dari kejadian itu sendiri, sehingga belum dapat kami pastikan jenis bendanya seperti apa maupun penyebabnya seperti apa," ujarnya.
Meski demikian, hingga menjelang Subuh, kondisi di Kota Surabaya dipastikan aman dan kondusif. Polisi juga menambah personel untuk berjaga dan patroli.
"Kami juga turunkan beberapa personel kami di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi gangguan kriminalitas, termasuk kami tingkatkan patroli," tegasnya.
Jules juga belum bisa memastikan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini atau hanya kerugian ringan.
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