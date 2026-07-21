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Syahrul Yunizar
Rabu, 22 Juli 2026 | 00.08 WIB

Seorang Prajurit TNI AD Jadi Korban Pembunuhan di Tangsel, Polisi Ringkus 4 Orang Tersangka

Ilustrasi pembunuhan. - Image

Ilustrasi pembunuhan.

JawaPos.com - Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI AD di Jalan Raya Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 4 orang tersangka.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa kasus itu ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tangsel. Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan dan Kanit Reskrim Polsek Kelapa Dua AKP Rovi memimpin langsung penanganan kasus tersebut.

”Setelah menerima laporan, tim gabungan bergerak cepat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan para saksi, melakukan olah TKP serta menelusuri informasi terkait keberadaan para pelaku,” kata dia kepada awak media pada Selasa (21/7).

Menurut Boy, dari rangkaian penyelidikan itu, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 orang tersangka di beberapa lokasi berbeda, Mereka ditangkap tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Penangkapan dilakukan kurang dari 1x24 jam.

”Keempat tersangka berinisial saudara BR, saudara RRGB, saudara MKN, dan saudara H yang (diduga) melakukan kekerasan terhadap korban,” imbuhnya.

Kepada awak media, Boy mengungkapkan bahwa kasus itu bermula dari ditemukankan jenazah seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan pada pukul 05.45 WIB 2 hari lalu (19/7). Setelah dicek, korban diketahui bernama lengkap Arif Budi Sampurna dan bekerja sebagai TNI AD.

”Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban mengalami sejumlah luka akibat benda tajam dan dinyatakan meninggal dunia,” ujarnya.

Meski sudah berhasil mengungkap dan menangkap para tersangka, Boy menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyidikan untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut. Dia memastikan para pelaku bakal diadili oleh instansinya.

”Saat ini tim sedang bekerja dan melakukan penyidikan untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi,” ucap dia.

Editor: Sabik Aji Taufan
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