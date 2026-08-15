Viral Olahan Serba Kimpul, Ahli Gizi Unair Sebut Bisa Jadi Alternatif Sumber Karbohidrat

Ilustrasi kimpul. (Dapur Umami Ajinomoto)
JawaPos.com - Belakangan ini, olahan berbahan kimpul tengah digandrungi masyarakat setelah viral di media sosial TikTok. Ahli gizi sebut kalau kimpul bisa jadi alternatif karbohidrat.
Tren kimpul ini bermula dari seorang Ibu asal Bantul Jogjakarta. Melalui akun TikTok @black.sheep8208, ia aktif membagikan konten seputar makanan dengan bahan kimpul atau talas Belitung.
Biasanya, kimpul hanya diolah sederhana dengan cara direbus. Namun ditangan ibu tersebut, kimpul diolah menjadi berbagai makanan kekinian, seperti kimpul chewy cookie, chikuro kimpul, sampai seblak berbahan kimpul.
Kalimat khas “karena saya nggak punya, jadi saya ganti kimpul” yang kerap dikatakan konten kreator tersebut dalam kontennya juga viral. Warganet pun memparodikan tren ini sebagai candaan.
Ahli Gizi Universitas Airlangga, Lailatul Muniroh menyebut kimpul dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain beras dan singkong. Namun, penggunaannya lebih tepat sebagai pangan diversifikasi atau substitusi parsial.
"Tetapi bagi orang yang memiliki pemikiran ‘Kalau belum makan nasi, berarti belum makan’, sepertinya kimpul lebih tepat sebagai pangan diversifikasi dan substitusi parsial, bukan pengganti nasi,” tuturnya, Sabtu (15/8).
Kimpul merupakan tanaman umbi lokal tradisional dari keluarga talas atau Araceae. Selain mudah diolah, kimpul juga memiliki potensi gizi yang tinggi karena kandungan serat dan karakteristik pati yang bagus.
Namun dari sisi penerimaan, kepraktisan, pengolahan, dan kebiasaan makan
masyarakat Indonesia, kimpul masih kalah dari nasi. Selain diolah menjadi aneka makanan, kimpul juga bisa dijadikan tepung.
"Tepung inilah yang menjadi olahan paling potensial dari kimpul, karena dapat mensubstitusi terigu dan digunakan untuk berbagai macam bahan, seperti cookies, biskuit, brownies, cake, bolu, pancake,” imbuhnya.
Tepung dari kimpul juga dapat diolah menjadi keripik kimpul, stik kimpul, dan dikombinasikan dengan sumber protein sehingga menjadi bubur kimpul, MP-ASI, biskuit fortifikasi, dan olahan menarik lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati