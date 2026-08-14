Detik-detik Meledaknya Dapur SPPG Mojokerto, Saksi: Duar! Semua Lari

Satuan Palayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medali 1, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto meledak pada Kamis (13/8) malam. (Radar Mojokerto)
JawaPos.com - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medali 1 di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, meledak pada Kamis (13/8).
Peristiwa malam itu berlangsung mencekam hingga membuat para relawan berhamburan menyelamatkan diri dari ledakan.
Dari keterangan saksi di lokasi, ledakan yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB itu diduga bersumber dari tabung gas dalam gedung SPPG mengalami kebocoran. Tepatnya saat dalam proses perbaikan oleh tiga orang teknisi.
“Ledakannya seperti barang jatuh, duaarr, gitu,” ungkap Satpam SPPG Medali 1 Bagiyanto di lokasi, dilansir Radar Mojokerto (Jawa Pos Group), dikutip Jumat (14/8).
Dentuman ledakan gas ini lantas menyulut kobaran api. Selain menyambar bangunan SPPG, tiga teknisi gas yang sedang melakukan perbaikan turut menjadi korban.
“Setelah ledakan kondisinya gelap semua,” imbuh Bagiyanto yang saat itu berada di ruang keamanan.
Ia menegaskan, tiga korban yang mengalami luka bakar tersebut masing-masing satu orang teknisi dan dua pembantu teknisi gas. “Kondisi tiga orang itu ya 80 persen terbakar semua (alami luka bakar). Tapi, yang paling parah itu ya Pak Edi,” imbuhnya.
Belakangan diketahui, Edi merupakan pemilik usaha gas sekaligus berperan sebagai teknisi. Sedangkan dua orang lainnya bertugas membantu proses perbaikan tabung gas yang mengalami kebocoran.
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Jawa Pos
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