Pukul Pemuda hingga Alami Luka-luka, Pengusaha Buah Haji Yus dan Sengek Terancam 5 Tahun Penjara

JawaPos.com - Dua pengusaha buah Surabaya Yusuf bin Buamin (alm) alias Denius atau Haji Yus dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek bin Sanut, terancam lima tahun pidana penjara. Hal ini akibat melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama Louis Prasetya,22,.

Ihwal adanya perbuatan keduanya, terungkap saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/8).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati mengungkap rangkaian dugaan kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa terhadap Louis.

Perkara itu disebut bermula dari cekcok antara para terdakwa dengan korban. Situasi kemudian memanas hingga terjadi dugaan pemukulan.

JPU Dilla menguraikan, Yusuf alias Denius diduga memukul Louis menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diarahkan ke bagian kepala.

"Korban juga dipukul di mulut," kata JPU Dilla saat membacakan dakwaan.

Louis kemudian disebut secara spontan mendorong Yusuf. Keributan berlanjut ketika Poerwantoro alias Sengek diduga mengambil posisi dari belakang korban.

Poerwantoro disebut memukul Louis menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan. Pukulan tersebut diarahkan ke bagian belakang kepala, bahu, hingga bagian tubuh korban lainnya.