Ratusan Korban Selamat dan 2 Orang Tewas Akibat KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar Tiba di Tanjung Perak

Petugas SAR mengevakuasi sejumlah korban terbakarnya KMP Mutiara Santosa II di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin
JawaPos.com - Sebanyak 111 korban selamat dan dua meninggal dunia akibat kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Jawa Timur, dievakuasi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, setelah KM Meratus Pematang Siantar bersandar Minggu (2/8) malam.
Seluruh korban dievakuasi secara bertahap dari kapal menuju dermaga dengan pengawalan petugas gabungan di Pelabuhan Tanjung Perak, Minggu (2/8), mulai pukul 23.15 WIB.
Sebelum turun dari kapal, tim kesehatan melakukan triase terhadap seluruh korban selamat dengan pemeriksaan kondisi fisik dan pemasangan gelang penanda sesuai tingkat kebutuhan penanganan medis, mulai dari luka ringan hingga kondisi yang memerlukan penanganan khusus.
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Sebanyak dua korban meninggal dunia dievakuasi menggunakan kantong jenazah sebelum dipindahkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit.
Setelah proses evakuasi di dermaga selesai, para korban selamat diarahkan menuju Gedung Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani pendataan serta penanganan lanjutan.
Di lokasi juga disiagakan Posko Disaster Victim Identification (DVI) dan Posko Ante Mortem guna mendukung proses identifikasi korban serta pelayanan kepada keluarga.
Hingga Senin, sekitar pukul 01.40 WIB, proses pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan korban masih terus berlangsung di area pelabuhan.
Berdasarkan data Posko Basarnas, hingga pembaruan sekitar pukul 22.20 WIB sebanyak 236 korban telah dievakuasi, terdiri atas 231 orang selamat dan lima meninggal dunia.
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Dari jumlah tersebut, 113 korban atau 111 selamat dan dua meninggal telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan KM Meratus Pematang Siantar.
Dengan demikian, masih terdapat 123 korban lainnya, terdiri atas 120 selamat dan tiga meninggal dunia, yang dievakuasi menggunakan kapal-kapal lain menuju tempat penanganan sesuai koordinasi tim SAR gabungan.
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