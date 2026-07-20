Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 20 Juli 2026 | 18.38 WIB

TPA Benowo Surabaya Terbakar Hebat Usai Laga Persebaya di GBT, Diduga Akibat Flare

Petugas DPKP Surabaya berjibaku memadamkan api yang membakar Blok 1B TPA Benowo, Minggu (19/7). (Dokumentasi Damkar Surabaya) - Image

Petugas DPKP Surabaya berjibaku memadamkan api yang membakar Blok 1B TPA Benowo, Minggu (19/7). (Dokumentasi Damkar Surabaya)

JawaPos.com - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya dilaporkan mengalami kebakaran hebat pada Minggu malam (19/7). Kobaran api diduga berasal dari flare milik salah satu suporter. 

Sebagai informasi, TPA Benowo berada tidak jauh dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Pada Minggu sore (19/7), stadion tersebut menjadi lokasi laga 99th Anniversary Game antara Persebaya melawan PSIS Semarang.

"Benar, terjadi kebakaran di TPA Benowo, tepatnya sisi selatan, Kecamatan Pakal, semalam," ujar Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, M Rokhim, Senin (20/7). 

Tim DPKP Surabaya menerima informasi pertama kali dari warga pada sekitar pukul 18.49 WIB. Setelahnya, Unit Tempur Pos Pakal dikerahkan menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 18.56 WIB. 

"Tim kami di lapangan berjibaku melakukan pemadaman dan api pokok berhasil dipadamkan pukul 21.05 WIB. Kondisi dinyatakan kondusif pukul 23.58 WIB. Objek yang terbakar ini tumpukan sampah," imbuhnya.

Rokhim memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran di TPA Benowo milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun, lahan seluas kurang lebih 900 meter di Blok 1B ludes terbakar. 

Lebih jauh, guna menangani insiden kebakaran di TPA Benowo, DPKP Kota Surabaya mengerahkan 8 unit tempur ke lokasi, di antaranya 2 Unit Tempur Pos Pakal, 1 Unit Tempur Pos TOW. 

Kemudian 2 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo, 1 Unit Tempur Rayon 2 Tambak Rejo, 1 Unit Tempur Pos Lakarsantri, dan 1 Unit Tempur Rayon 3 Rungkut.

"Pemkot juga mengerahkan unit bantuan, yakni 15 Unit Tangki air DLH dan 7 Unit Bego. Alhamdulillah korbannya nihil dan penyebab diduga flare suporter (dari Stadion GBT)," pungkas Rokhim.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Cegah Kebakaran, TPA Benowo di Surabaya Kini Dijaga 24 Jam dan Dipantau CCTV - Image
Surabaya Raya

Cegah Kebakaran, TPA Benowo di Surabaya Kini Dijaga 24 Jam dan Dipantau CCTV

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.25 WIB

Bau dan Sampah Menumpuk, Pemkot Surabaya Tindak Tegas Bangunan Ilegal di TPA Benowo - Image
Surabaya Raya

Bau dan Sampah Menumpuk, Pemkot Surabaya Tindak Tegas Bangunan Ilegal di TPA Benowo

Senin, 16 Maret 2026 | 23.10 WIB

Flare dan Petasan Dilarang! Persebaya Surabaya Minta Bonek-Bonita Jaga GBT Tetap Aman Saat Lawan Persik - Image
Sepak Bola Indonesia

Flare dan Petasan Dilarang! Persebaya Surabaya Minta Bonek-Bonita Jaga GBT Tetap Aman Saat Lawan Persik

Kamis, 21 Mei 2026 | 14.27 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore