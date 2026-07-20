TPA Benowo Surabaya Terbakar Hebat Usai Laga Persebaya di GBT, Diduga Akibat Flare

JawaPos.com - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya dilaporkan mengalami kebakaran hebat pada Minggu malam (19/7). Kobaran api diduga berasal dari flare milik salah satu suporter.

Sebagai informasi, TPA Benowo berada tidak jauh dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Pada Minggu sore (19/7), stadion tersebut menjadi lokasi laga 99th Anniversary Game antara Persebaya melawan PSIS Semarang.

"Benar, terjadi kebakaran di TPA Benowo, tepatnya sisi selatan, Kecamatan Pakal, semalam," ujar Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, M Rokhim, Senin (20/7).

Tim DPKP Surabaya menerima informasi pertama kali dari warga pada sekitar pukul 18.49 WIB. Setelahnya, Unit Tempur Pos Pakal dikerahkan menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 18.56 WIB.

"Tim kami di lapangan berjibaku melakukan pemadaman dan api pokok berhasil dipadamkan pukul 21.05 WIB. Kondisi dinyatakan kondusif pukul 23.58 WIB. Objek yang terbakar ini tumpukan sampah," imbuhnya.

Rokhim memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran di TPA Benowo milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun, lahan seluas kurang lebih 900 meter di Blok 1B ludes terbakar.

Lebih jauh, guna menangani insiden kebakaran di TPA Benowo, DPKP Kota Surabaya mengerahkan 8 unit tempur ke lokasi, di antaranya 2 Unit Tempur Pos Pakal, 1 Unit Tempur Pos TOW.

Kemudian 2 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo, 1 Unit Tempur Rayon 2 Tambak Rejo, 1 Unit Tempur Pos Lakarsantri, dan 1 Unit Tempur Rayon 3 Rungkut.