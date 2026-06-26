Belasan Pendemo Diamankan Polisi usai Ricuh di Surabaya, Dianggap Provokator

JawaPos.com - Polrestabes Surabaya mengamankan belasan peserta demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Jumat (26/6), setelah aksi tersebut berujung ricuh.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan pendemo yang diamankan diduga telah melakukan provokasi dan merusak beberapa fasilitas di sekitar gedung tersebut.

"Mereka melakukan pengurusakan, terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur. (Pendemo yang diamankan) Masih dihitung ya, tetapi sementara ini ada belasan lah, kita masih hitung," ujarnya kepada awak media di lokasi, Jumat (26/6).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, polisi memukul mundur pendemo dengan membuat barikade. Petugas lalu mengamankan sejumlah pendemo yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut.

Tangan massa tersebut tampak diborgol dengan kabel ties. Mereka digiring ke luar dari kerumunan dan dibawa oleh 2 - 3 polisi ke dalam Gedung Negara Grahadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita berikan pelayanan dengan baik kepada massa yang melakukan unjuk rasa. Namun sampai Maghrib, mereka memprovokasi dengan melakukan pengrusakan, sehingga terpaksa kita lakukan tindakan tegas," imbuhnya.

Kronologi singkat

Aksi demonstrasi bertajuk #Indonesia Sekarat mulanya berjalan damai. Ratusan massa yang menamakan diri dari Front Anti Kapitalisme, berorasi secara bergiliran, melakukan teatrikal dan baca puisi.

Kericuhan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma menyerukan keinginannya untuk ditemui pejabat. Teriakan "Revolusi" pun mulai menggema dan terdengar jelas.

Tak lama dari itu, sejumlah massa melempar benda-benda di sekitar mereka, seperti botol air minum, bongkahan kayu, hingga kaca ke arah aparat polisi yang berada di belakang gerbang Gedung Negara Grahadi.