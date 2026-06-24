Perempuan yang Ditemukan Meninggal di Parkiran Bandara Juanda Ternyata Warga Bangkalan

JawaPos.com - Teka-teki sosok perempuan yang ditemukan tak bernyawa dalam mobil di area parkir Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/6), mulai terungkap.

Korban adalah Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit.

"Dari kartu identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Ruly Yunis Setiawati, warga Mlajah, Bangkalan," tutur Nanang setelah evakuasi jasad korban dari dalam mobil di area parkir bandara, Rabu (24/6).

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Kabar penemuan jasad perempuan di dalam mobil yang terparkir di Bandara Juanda, menggegerkan masyarakat sekitar. Apalagi mobil tersebut berpelat merah alias milik instansi pemerintah.

Berdasar informasi yang dihimpun, mobil dengan nopol M 1090 GP (asal Pulau Madura) tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6) lalu tak pernah keluar lagi.

Keberadaan korban baru diketahui setelah seorang driver taxi online mencium bau menyengat, lalu mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil tersebut. Jasad berada di kursi penumpang depan sebelah kiri.

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"Dengan peralatan vehicle accident rescue (VAR) tim rescue berangkat ke Bandara Juanda. Jenazah perempuan yang ditemukan kemudian kami evakuasi dari bangku penumpang bagian depan" imbuh Nanang.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya terpaksa memecahkan kaca mobil agar dapat membuka akses dan mengevakuasi jasad korban yang sudah membengkak.