Evakuasi Dramatis Jasad Perempuan dalam Mobil di Parkiran Bandara Juanda

JawaPos.com - Proses evakuasi jasad seorang perempuan yang ditemukan di dalam mobil Toyota Kijang Innova di area parkir T1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, pada Rabu siang (24/6), berlangsung dramatis.

Untuk mengevakuasi korban, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya terpaksa memecahkan kaca mobil. Hal itu agar dapat membuka akses dan mengevakuasi jasad korban yang sudah membengkak.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, pihaknya mengerahkan satu tim rescue untuk mengevakuasi jenazah perempuan di dalam mobil ditemukan di tempat parkir Bandara T1 Juanda.

"Dengan peralatan vehicle accident rescue (VAR) tim rescue berangkat ke Bandara Juanda. Jenazah perempuan yang ditemukan kemudian kami evakuasi dari bangku penumpang bagian depan," tutur Nanang, Rabu (24/6).

Di lokasi, Tim SAR berkoordinasi dengan pihak Satgaspam Bandara, personil InJourney, dan Avsec Bandara Juanda. Sementara tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP, serta mengamankan barang bukti.

Pada sekitar pukul 14.15 WIB, setelah korban berhasil dievakuasi dari dalam mobil, jenazah diserahkan ke pihak kepolisian dan dibawa ke RS Bhayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

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Berdasar informasi yang dihimpun, jasad tersebut ditemukan di dalam mobil dengan pelat merah dengan nopol M 1090 GP (asal Pulau Madura). Pelat merah artinya kendaraan tersebut milik instansi pemerintah.

Dari data parkir, mobil tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Kendaraan tersebut belum pernah keluar hingga akhirnya ditemukan jasad perempuan di mobil tersebut.