Yai Mim Meninggal Dunia, Polisi Sebut Sosoknya Aktif Tausiyah ke Tahanan Lain di Rutan

JawaPos.com - Di balik kasus hukum yang menjeratnya, Polresta Malang Kota mengungkap sosok Eks Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Muslimin alias Yai Mim, yang tutup usia pada Senin siang (13/4).

Kasi Humas Polresta Malang, Ipda Lukman Sobikhin mengungkapkan selama di rumah tahanan, Yai Mim dikenal aktif memberikan tausiyah kepada sesama tahanan. Kondisi kesehatannya pun baik-baik saja.

"Kondisinya baik-baik saja, bahkan (Yai Mim) sering memberikan tausiah ya ke sesama tahanan yang lain. Yang bersangkutan tidak ada perlakuan istimewa, gitu nggih, terima kasih," tuturnya di Malang, Senin (13/4).

Sebelumnya, nama Yai Mim sempat ramai diperbincangkan setelah video perseteruan dengan tetangganya bernama Nurul Sahara, viral di media sosial. Perselisihan itu berlanjut hingga ke ranah hukum.

Pada September 2025, kedua pihak saling melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota. Selanjutnya, Yai Mim juga melaporkan dugaan penistaan agama dan persekusi pada Oktober 2025.

Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara dengan laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan Yai Mim sebagai tersangka pada 19 Januari 2026.

Kini Yai Mim telah berpulang. Ipda Lukman menuturkan Eks Dosen Pasca Sarjana UIN Malang tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada Senin (13/4) sekitar pukul 13.45 WIB.

Saat itu, Yai Mim hendak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Sidokkes Polresta Malang Kota. Hasilnya, kondisi kesehatan yang bersangkutan dalam kondisi baik, ditandai dengan tensi di angka 110/80.

"Tidak ditemukan gejala lain yang menandakan kurang sehatnya kondisi yang bersangkutan. Kemudian di jam 13:45, tiba-tiba kondisinya lemas, terus duduk dan terjatuh dalam kondisi duduk," terang Ipda Lukman.