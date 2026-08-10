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Andika Rachmansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.36 WIB

Sentuh Setengah Abad, Susy Susanti Ungkap Cita-cita Besar PB Jaya Raya

Ketua Umum PB Jaya Raya, Susy Susanti. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum PB Jaya Raya, Susy Susanti. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Umum PB Jaya Raya, Susy Susanti, mengungkap cita-cita besar klub yang kini telah menyentuh usia 50 tahun. Ia menegaskan, klub bulu tangkis kenamaan Indonesia ini berkomitmen untuk terus melahirkan talenta-talenta muda yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

PB Jaya Raya didirikan pengusaha Ir. Ciputra melalui wadah Yayasan Pembangunan Jaya Raya pada 26 Juli 1976. Klub tersebut masih terus eksis melahirkan atlet-atlet potensial hingga usianya kini menyentuh setengah abad.

Pada usia yang ke-50 tahun ini, PB Jaya Raya pun merayakannya di GOR PB Jaya Raya, Tangerang Selatan, Senin (10/8/2026). Sejumlah petinggi, atlet, hingga legenda bulu tangkis Indonesia hadir dalam acara yang berlangsung hangat tersebut.

Perayaan 50 tahun juga menjadi momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh PB Jaya Raya. Susy Susanti resmi diperkenalkan sebagai Ketua Umum PB Jaya Raya menggantikan Rudy Hartono yang sudah menjabat sejak 1976.

“Saya melihat usia ke-50 tahun ini adalah membangun bulutangkis Indonesia. Ke depan kita harus terus mencari dan membina talenta muda dengan program latihan yang baik dan lingkungan yang mendukung atlet dari teknik, mental, dan karakter,” kata Susy Susanti di GOR PB Jaya Raya, Senin (10/8/2026).

Sebagai mantan atlet, Susy Susanti menyampaikan bahwa prestasi seorang atlet lahir dari proses yang diiringi kedisiplinan dan kerja keras. Peraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona ini mengetahui betul manis pahitnya perjuangan atlet untuk bisa mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

“Prestasi adalah hasil dari proses disiplin, kerja keras, dan konsistensi. Untuk jadi juara, musuh terbesarnya adalah mengalahkan diri sendiri. Saya percaya, prestasi besar tidak mungkin dicapai oleh satu orang. Kita butuh kekuatan tim. Atlet, pelatih, pengurus, pembina, dan sponsor harus berjalan dalam satu arah dan tujuan,” sambungnya.

Seperti yang sudah disinggung, Susy Susanti kini resmi menjadi nakhoda PB Jaya Raya dengan menggantikan legenda Rudy Hartono yang sudah menjabat lima dekade. Baginya, ini bukanlah pergantian, melainkan meneruskan visi misi yang selama ini diperjuangkan.

“Buat saya ini sebetulnya kalau dibilang kan pergantian, kita tidak pergantian, tapi meneruskan sama-sama visi, meneruskan regenerasi dan juga misi visi yang memang untuk ke depannya bisa kita harapkan bisa jauh lebih baik lagi,” terang Susy Susanti.

Editor: Edi Yulianto
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