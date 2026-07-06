Desak Made Raih 1 Emas dan 1 Perak, Tercepat pada Ajang World Climbing Series Krakow

Pemanjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi. (ANTARA)
JawaPos.com - Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menorehkan prestasi yang membanggakan. Dia berhasil mempersembahkan medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026. Desak Made menjadi yang tercepat pada final nomor speed di Krakow, Polandia, Sabtu (4/7).
Desak Made mencatatkan waktu 6,54 detik pada babak final yang menggunakan format empat jalur dan diikuti empat atlet terbaik. Catatan waktu tersebut mengantarkan Desak Made mengungguli tiga pesaingnya. Yakni Natalia Kalucka dan Aleksandra Miroslaw dari Polandia, serta Emma Hunt asal Amerika Serikat.
Natalia Kalucka harus puas meraih medali perak setelah membukukan waktu 6,62 detik. Sedangkan Emma Hunt membawa pulang medali perunggu dengan catatan waktu 11,37 detik.
Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya di sektor putri, Raji'ah Sallsabillah dan Kadek Adi Asih, harus terhenti pada babak perempat final. Selain emas nomor speed, Desak Made yang berpasangan dengan Antasyafi Robby Al Hilmi juga meraih medali perak speed estafet campuran.
"Saya tak menyangka bisa mendapatkan medali. Karena saya melihat lawan juga sangat cepat,’’ kata Desak Made saat diwawancarai usai lomba. ‘’Saya juga berterima kasih kepada pelatih, rekan satu tim dan tentunya para kompetitor,’’ timpalnya.
Timnas panjat tebing Indonesia mengirimkan tujuh atlet pada World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung pada 3-5 Juli 2026. Selain Desak Made, Raji'ah Sallsabillah, dan Kadek Adi Asih, tim Merah Putih juga diperkuat empat atlet putra. Yakni Raharjati Nursamsa, Aditya Tri Syahria, Veddriq Leonardo, dan Antasyafi Robby Al Hilmi.
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