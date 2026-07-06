Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.05 WIB

Desak Made Raih 1 Emas dan 1 Perak, Tercepat pada Ajang World Climbing Series Krakow

Pemanjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi. (ANTARA) - Image

Pemanjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi. (ANTARA)

JawaPos.com - Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menorehkan prestasi yang membanggakan. Dia berhasil mempersembahkan medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026. Desak Made menjadi yang tercepat pada final nomor speed di Krakow, Polandia, Sabtu (4/7). 

Desak Made mencatatkan waktu 6,54 detik pada babak final yang menggunakan format empat jalur dan diikuti empat atlet terbaik. Catatan waktu tersebut mengantarkan Desak Made mengungguli tiga pesaingnya. Yakni Natalia Kalucka dan Aleksandra Miroslaw dari Polandia, serta Emma Hunt asal Amerika Serikat.

Natalia Kalucka harus puas meraih medali perak setelah membukukan waktu 6,62 detik. Sedangkan Emma Hunt membawa pulang medali perunggu dengan catatan waktu 11,37 detik.

Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya di sektor putri, Raji'ah Sallsabillah dan Kadek Adi Asih, harus terhenti pada babak perempat final. Selain emas nomor speed, Desak Made yang berpasangan dengan Antasyafi Robby Al Hilmi juga meraih medali perak speed estafet campuran.

"Saya tak menyangka bisa mendapatkan medali. Karena saya melihat lawan juga sangat cepat,’’ kata Desak Made saat diwawancarai usai lomba. ‘’Saya juga berterima kasih kepada pelatih, rekan satu tim dan tentunya para kompetitor,’’ timpalnya.

Timnas panjat tebing Indonesia mengirimkan tujuh atlet pada World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung pada 3-5 Juli 2026. Selain Desak Made, Raji'ah Sallsabillah, dan Kadek Adi Asih, tim Merah Putih juga diperkuat empat atlet putra. Yakni Raharjati Nursamsa, Aditya Tri Syahria, Veddriq Leonardo, dan Antasyafi Robby Al Hilmi.  

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Sumbang Emas Sekaligus Pecahkan Rekor Dunia di Asian Beach Games 2026! Desak Made Rita dan Kadek Asih Bongkar Kunci Sukses - Image
Sports

Sumbang Emas Sekaligus Pecahkan Rekor Dunia di Asian Beach Games 2026! Desak Made Rita dan Kadek Asih Bongkar Kunci Sukses

Jumat, 1 Mei 2026 | 21.20 WIB

Pelatih Panjat Tebing: Tim Speed Makin Solid Usai Kasus Pelecehan dari Oknum Pelatih - Image
Sports

Pelatih Panjat Tebing: Tim Speed Makin Solid Usai Kasus Pelecehan dari Oknum Pelatih

Minggu, 5 April 2026 | 02.26 WIB

Panjat Tebing Kejar Tiket Asian Games dari Kejuaraan Asia Championship Meisan 2026, Jadi Fokus Utama FPTI! - Image
Sports

Panjat Tebing Kejar Tiket Asian Games dari Kejuaraan Asia Championship Meisan 2026, Jadi Fokus Utama FPTI!

Sabtu, 4 April 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore