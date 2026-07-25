Kejurnas MTB 2026: Dela Anjar Wulan dan Maydanil Arham Naik Podium di Nomor Elite

JawaPos.com - United Bike Kencana Team kembali menunjukkan dominasinya di ajang balap sepeda nasional. Tim binaan PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) itu sukses membawa pulang satu gelar juara nasional dan lima podium pada Indonesia MTB National Championship 2026 yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 16–19 Juli 2026.

Hasil tersebut menegaskan konsistensi United Bike dalam membina atlet balap sepeda Indonesia sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu tim mountain bike terbaik di Tanah Air.

Prestasi terbaik diraih Dela Anjar Wulan yang keluar sebagai National Champion Cross Country Eliminator (XCE) Woman Elite. Gelar tersebut menjadi pencapaian tertinggi United Bike Kencana Team pada kejuaraan nasional yang mempertemukan para atlet mountain bike terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Di nomor XCE Men Elite, United Bike juga tampil kompetitif. Maydanil Arham berhasil meraih posisi kedua, sementara Renoza Aldi melengkapi dominasi tim dengan finis di posisi ketiga.

Performa impresif berlanjut pada nomor Cross Country Olympic (XCO). Maydanil kembali naik podium setelah meraih Juara 2 XCO Men Elite, sedangkan Dela menambah koleksi medalinya dengan finis sebagai Juara 2 XCO Woman Elite.

Tak berhenti sampai di situ, Dela kembali menunjukkan konsistensinya pada nomor Cross Country Short Track (XCC) dengan merebut Juara 3 XCC Woman Elite. Hasil tersebut membuatnya sukses meraih podium di tiga disiplin berbeda dalam satu kejuaraan nasional.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan tim yang telah bekerja keras selama persiapan hingga kompetisi berlangsung.

"Selamat kepada seluruh atlet United Bike Kencana Team atas perjuangan dan pencapaian yang luar biasa di Indonesia MTB National Championship 2026. Hasil ini merupakan buah dari kerja keras para atlet, pelatih, serta seluruh tim yang telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan yang lebih tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7).

Indonesia MTB National Championship merupakan kejuaraan nasional resmi yang menjadi tolok ukur pembinaan atlet mountain bike Indonesia. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kompetisi ini juga menjadi bagian dari persiapan atlet menuju berbagai kejuaraan internasional.