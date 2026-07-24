Piala Kapolri 2026 Resmi Bergulir, Atlet Parabulu Tangkis Ikut Meramaikan

JawaPos.com - Turnamen bulutangkis bertajuk Piala Kapolri 2026 akan bergulir pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Atlet parabulu tangkis turut meramaikan turnamen tersebut.

Kejuaraan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), PP PBSI, dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI). Nantinya, kejuaraan akan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), GOR Duren Sawit, dan GOR Kecamatan Pondok Bambu, Jakarta.

Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, kejuaraan kali ini merangkul atlet parabulu tangkis. Total peserta yang ambil bagian mencapai 591 peserta pada kategori umum, 558 peserta dari kategori Polri, serta 70 atlet disabilitas.

Ketua Seksi Humas Bulutangkis Kapolri Cup 2026 Irjen Ahmad Ramadhan mengatakan, kejuaraan mengusung tema "Membangun Prestasi untuk Negeri". Ajang ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

"Kejuaraan bulutangkis itu merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80. Kegiatan itu menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui olahraga," ujar Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut dia, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pembinaan prestasi, tetapi juga memperkuat sportivitas, kebersamaan, serta sinergi antara Polri, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

"Dalam pelaksanaannya, Polri bekerja sama dengan PBSI dan juga NPCI sebagai bentuk komitmen menghadirkan kegiatan olahraga yang inklusif serta memberikan ruang bagi atlet penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan berprestasi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja menyampaikan apresiasinya kepada Polri. Dia mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung pembinaan bulutangkis nasional.

"Kami mengapresiasi komitmen Polri yang secara konsisten menghadirkan kejuaraan berkualitas sebagai wadah bagi atlet-atlet muda untuk mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi," ujar Ricky.