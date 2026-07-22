Tinggalkan Nomor 34, Giannis Antetokounmpo Pilih Nomor 7 bersama Miami Heat

Giannis Antetokounmpo (tengah). (Dok. Instagram/@giannis_an34)
JawaPos.com - Perjalanan baru Giannis Antetokounmpo bersama Miami Heat dimulai dengan sebuah simbol. Setelah 13 musim mengenakan nomor punggung 34 di Milwaukee Bucks, peraih dua kali MVP NBA itu akan berganti mengenakan nomor 7 mulai musim 2026-2027.
Keputusan itu diambil sebagai bentuk penghormatan kepada Bucks, klub yang memilihnya pada NBA Draft 2013 dan membesarkan namanya hingga menjadi salah satu pemain terbaik NBA.
“Saya merasa nomor 34 memiliki beban dan sejarah yang sangat besar. Sebagai bentuk penghormatan kepada organisasi yang memilih saya dan saya bela selama 13 tahun, saya memutuskan meninggalkan nomor itu di sana,” ujar Giannis dikutip dari Miami Herald.
Nomor 34 selama ini diambil dari tahun kelahiran kedua orang tuanya, yakni 1963 untuk sang ibu dan 1964 untuk ayahnya. Meski berganti nomor, angka 7 tetap memiliki kaitan erat dengan Giannis. “Saya mengambil angka tiga dan empat. Jika dijumlahkan hasilnya tujuh. Ibu saya juga lahir pada 7 April. Itu alasan saya memilih nomor 7,” kata forward 31 tahun itu.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya