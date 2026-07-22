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Kamis, 23 Juli 2026 | 00.05 WIB

Tinggalkan Nomor 34, Giannis Antetokounmpo Pilih Nomor 7 bersama Miami Heat

Giannis Antetokounmpo (tengah). (Dok. Instagram/@giannis_an34) - Image

Giannis Antetokounmpo (tengah). (Dok. Instagram/@giannis_an34)

JawaPos.com - Perjalanan baru Giannis Antetokounmpo bersama Miami Heat dimulai dengan sebuah simbol. Setelah 13 musim mengenakan nomor punggung 34 di Milwaukee Bucks, peraih dua kali MVP NBA itu akan berganti mengenakan nomor 7 mulai musim 2026-2027.

Keputusan itu diambil sebagai bentuk penghormatan kepada Bucks, klub yang memilihnya pada NBA Draft 2013 dan membesarkan namanya hingga menjadi salah satu pemain terbaik NBA.

“Saya merasa nomor 34 memiliki beban dan sejarah yang sangat besar. Sebagai bentuk penghormatan kepada organisasi yang memilih saya dan saya bela selama 13 tahun, saya memutuskan meninggalkan nomor itu di sana,” ujar Giannis dikutip dari Miami Herald.

Nomor 34 selama ini diambil dari tahun kelahiran kedua orang tuanya, yakni 1963 untuk sang ibu dan 1964 untuk ayahnya. Meski berganti nomor, angka 7 tetap memiliki kaitan erat dengan Giannis. “Saya mengambil angka tiga dan empat. Jika dijumlahkan hasilnya tujuh. Ibu saya juga lahir pada 7 April. Itu alasan saya memilih nomor 7,” kata forward 31 tahun itu.

Editor: Hendra
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