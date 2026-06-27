Moto3 Bakal Berubah Total pada 2028, Bagaimana Dampaknya bagi Veda Ega Pratama?

Veda Ega Pratama berpeluang merasakan era baru Moto3 saat kelas ringan Grand Prix beralih menggunakan motor Yamaha spesifikasi tunggal mulai musim 2028. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Kategori Moto3 dipastikan memasuki era baru mulai musim 2028 dengan menggunakan motor satu merek buatan Yamaha.
Perubahan besar yang diumumkan di sela MotoGP Belanda 2026 itu diyakini akan menekan biaya kompetisi sekaligus mengubah wajah kelas pembinaan menuju MotoGP, termasuk bagi pembalap Indonesia Veda Ega Pratama.
MotoGP mengumumkan Yamaha akan menjadi pemasok tunggal motor Moto3 mulai 2028 melalui kontrak awal berdurasi enam tahun.
Baca Juga:Hasil Q2 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Start P7, Modal Besar Raih Podium di Sirkuit Assen
Motor baru tersebut akan menggunakan mesin berbasis Yamaha R7 yang dikembangkan menjadi prototipe balap murni dengan tenaga sekitar 90 hp dan bobot 120 kilogram.
Mengapa Moto3 Berubah Menjadi Kelas Satu Merek?
Moto3 saat ini masih menggunakan motor prototipe yang diproduksi Honda dan KTM. Namun, biaya operasional satu motor untuk semusim mencapai sekitar USD 150.000 sehingga dinilai semakin membebani tim.
MotoGP melalui Chief Sporting Officer Carlos Ezpeleta menilai sistem satu pemasok merupakan solusi paling efektif untuk mengendalikan biaya sekaligus menjaga jalur pembinaan pembalap menuju kelas utama.
“Jadi, dari keputusan kami, pengalaman telah membawa kami pada pemahaman cara terbaik untuk melakukannya adalah dalam lingkungan biaya yang terkontrol. Satu-satunya cara nyata untuk melakukan itu adalah dengan pemasok tunggal,” ujar Carlos Ezpeleta dikutip dari Crash.net, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah menerima banyak masukan dari berbagai tim yang selama ini berlaga di Moto2 dan Moto3.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup