Moto3 Bakal Berubah Total pada 2028, Bagaimana Dampaknya bagi Veda Ega Pratama?

JawaPos.com — Kategori Moto3 dipastikan memasuki era baru mulai musim 2028 dengan menggunakan motor satu merek buatan Yamaha.

Perubahan besar yang diumumkan di sela MotoGP Belanda 2026 itu diyakini akan menekan biaya kompetisi sekaligus mengubah wajah kelas pembinaan menuju MotoGP, termasuk bagi pembalap Indonesia Veda Ega Pratama.

MotoGP mengumumkan Yamaha akan menjadi pemasok tunggal motor Moto3 mulai 2028 melalui kontrak awal berdurasi enam tahun.

Motor baru tersebut akan menggunakan mesin berbasis Yamaha R7 yang dikembangkan menjadi prototipe balap murni dengan tenaga sekitar 90 hp dan bobot 120 kilogram.

Mengapa Moto3 Berubah Menjadi Kelas Satu Merek?

Moto3 saat ini masih menggunakan motor prototipe yang diproduksi Honda dan KTM. Namun, biaya operasional satu motor untuk semusim mencapai sekitar USD 150.000 sehingga dinilai semakin membebani tim.

MotoGP melalui Chief Sporting Officer Carlos Ezpeleta menilai sistem satu pemasok merupakan solusi paling efektif untuk mengendalikan biaya sekaligus menjaga jalur pembinaan pembalap menuju kelas utama.

“Jadi, dari keputusan kami, pengalaman telah membawa kami pada pemahaman cara terbaik untuk melakukannya adalah dalam lingkungan biaya yang terkontrol. Satu-satunya cara nyata untuk melakukan itu adalah dengan pemasok tunggal,” ujar Carlos Ezpeleta dikutip dari Crash.net, Sabtu (27/6/2026).