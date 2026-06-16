Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.13 WIB

Anthony Ginting dan Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026, Indra Wijaya Ungkap Penyebabnya

Anthony Ginting dalam sesi latihan menjelang Kejuaraan Dunia 2025 di Paris. (Dok: PBSI) - Image

Anthony Ginting dalam sesi latihan menjelang Kejuaraan Dunia 2025 di Paris. (Dok: PBSI)

JawaPos.com– Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan kehilangan dua wakil tunggal putra pada ajang Macau Open 2026. Anthony Sinisuka Ginting dan Moh. Zaki Ubaidillah batal tampil. Itu setelah tim pelatih mempertimbangkan kondisi kesehatan keduanya.

Kepala Pelatih Tunggal Putra Utama PP PBSI, Indra Wijaya, menjelaskan bahwa Ginting mengalami cedera ringan usai terpeleset saat bertanding di Australia Open 2026 pekan lalu.

“Setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisinya bersama tim fisioterapis, kami memutuskan untuk menarik Ginting dari Macau Open agar proses pemulihannya bisa lebih maksimal,” ujar Indra.

Sementara itu, Zaki Ubaidillah atau Ubed juga dipastikan tidak berangkat. Dia menderita flu yang disertai demam sehingga dinilai belum siap untuk bertanding.

“Untuk Ubed, kondisinya kurang memungkinkan untuk bertanding karena sedang terserang flu yang menyebabkan demam. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya, kami memutuskan untuk tidak memaksakan dia tampil di Macau Open dan memberikan waktu untuk pemulihan terlebih dahulu,” lanjut Indra.

Menurut Indra, tim pelatih dan tim medis akan terus memantau perkembangan kondisi kedua pemain. PBSI saat ini memprioritaskan pemulihan Ginting dan Ubed agar bisa kembali turun dalam kondisi prima pada turnamen berikutnya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Indonesia Bawa Pulang Dua Perunggu dari BATC 2026, PBSI Puji Tim Putri dan Soroti Anthony Ginting Cs - Image
Sports

Indonesia Bawa Pulang Dua Perunggu dari BATC 2026, PBSI Puji Tim Putri dan Soroti Anthony Ginting Cs

Senin, 9 Februari 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore