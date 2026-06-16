Anthony Ginting dan Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026, Indra Wijaya Ungkap Penyebabnya

JawaPos.com– Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan kehilangan dua wakil tunggal putra pada ajang Macau Open 2026. Anthony Sinisuka Ginting dan Moh. Zaki Ubaidillah batal tampil. Itu setelah tim pelatih mempertimbangkan kondisi kesehatan keduanya.

Kepala Pelatih Tunggal Putra Utama PP PBSI, Indra Wijaya, menjelaskan bahwa Ginting mengalami cedera ringan usai terpeleset saat bertanding di Australia Open 2026 pekan lalu.

“Setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisinya bersama tim fisioterapis, kami memutuskan untuk menarik Ginting dari Macau Open agar proses pemulihannya bisa lebih maksimal,” ujar Indra.

Sementara itu, Zaki Ubaidillah atau Ubed juga dipastikan tidak berangkat. Dia menderita flu yang disertai demam sehingga dinilai belum siap untuk bertanding.

“Untuk Ubed, kondisinya kurang memungkinkan untuk bertanding karena sedang terserang flu yang menyebabkan demam. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya, kami memutuskan untuk tidak memaksakan dia tampil di Macau Open dan memberikan waktu untuk pemulihan terlebih dahulu,” lanjut Indra.