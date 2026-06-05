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Rizky Ahmad Fauzi
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.05 WIB

Indonesia Open 2026: Bara Api Lebih Percaya Diri, Sabar/Reza Bekuk Ganda Putra Tiongkok di Istora Senayan

Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani. (Dok. PBSI) - Image

Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Ganda putra Sabar Karyaman/M. Reza Pahlevi Isfahani begitu bersyukur bisa mencapai perempat final Indonesia Open. Kemarin (4/6), ganda berjuluk Bara Api itu menundukkan ganda Tiongkok Huang Di/Liu Yang dengan rubber game (21-15, 15-21, 21-17) di Istora Senayan, Jakarta.

Kemenangan ini cukup melegakan bagi Sabar/Reza. Sebab, pada tahun ini, hasil yang didapat keduanya tidak begitu baik.

”Sebenarnya dari segi latihan pun kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Hanya, semua atlet memang ada naik turunnya,” ungkap Reza.

Sabar menambahkan, bisa mencapai perempat final ajang BWF Super 1000 seperti Indonesia Open sangat mereka syukuri.

”Masih nggak percaya. Kami merasa permainan kami di luar ekspektasi (buruk, Red),” ucap Sabar. 

Bermain di depan publik sendiri juga jadi tantangan tambahan bagi Bara Api dalam hal mental.

”Ada perasaan takut kalau kalah yang agak sedikit mengganggu saat main. Kami pun berusaha untuk memberikan yang terbaik,” jelas Reza.

Di babak delapan besar, Sabar/Reza akan menghadapi pemenang antara ganda Tiongkok Chen Boyang/Liu Yi dan He Zhi-wei/Huang Jui-hsuan yang saat berita ini ditulis masih saling berhadapan. 

Editor: Hendra
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