Hasil Indonesia Open 2026: Adnan/Indah dan Jonatan Christie Kompak ke Babak 16 Besar

JawaPos.com - Tiga dari 11 wakil Indonesia yang beraksi pada hari pertama telah menuntaskan perjuangannya di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Mereka adalah ganda campuran Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dan Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, serta tunggal putra Jonatan Christie.

Adnan/Indah menjadi wakil pertama yang memainkan laga 32 besar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6) pagi WIB. Ganda campuran Pelatnas PBSI Cipayung itu bertarung melawan Julien Maio/Lea Palermo dari Prancis.

Dalam laga tersebut, Adnan/Indah menang susah payah atas Julien/Lea lewat pertarungan tiga gim dengan skor 14-21, 21-19, 21-11. Kemenangan itu praktis membawa mereka melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026.

Sayangnya, laju positif tersebut gagal diikuti Dejan/Bernadine. Pasalnya mereka menelan kekalahan dari pasangan Tiongkok, Cheng Xing/Zhang Chi dalam dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 9-21.

Sementara, Jonatan Christie sukses melangkahkan kakinya ke babak 16 besar. Pemain non Pelatnas PBSI Cipayung itu mengamankan tiket tersebut usai menumbangkan Jia Heng Jason Teh dari Singapura.

Jonatan menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. Meski menang dua gim langsung, Jojo sempat mendapat kesulitan di gim pertama, tapi berhasil bangkit membalikkan keadaan.

Hingga berita ini dibuat, Indonesia baru menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Skuad Merah Putih kemungkinan akan terus mengirimkan wakilnya ke babak tersebut, mengingat masih banyak yang belum memainkan laga hari ini.

Terdapat delapan wakil yang akan memainkan babak 32 besar pada hari ini seperti Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Putri Kusuma Wardani, Alwi Farhan, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Menariknya, perang saudara tersaji di sektor ganda putri dengan mempertemukan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara vs Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.