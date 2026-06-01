Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 1 Juni 2026 | 13.11 WIB

Dramatis! Indonesia Tumbangkan Brasil Lewat Adu Penalti, Lolos ke Final IFA7 World Championship 2026

Tim FA7 Indonesia ke final usai singkirkan Brasil pada babak semifinal IFA7 World Championship 2026 di Honduras pada Minggu (31/5). (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Sejarah baru kembali ditorehkan sepak bola Indonesia di pentas Internasional. Tim Football Association 7 (FA7) Indonesia sukses menyingkirkan Brasil pada babak semifinal IFA7 World Championship 2026 yang berlangsung dramatis di Honduras pada Minggu (31/5). 

Kemenangan Timnas Indonesia diraih melalui drama adu penalti dengan skor 2-1, setelah dalam waktu normal bermain imbang 3-3. Dengan hasil ini, FA7 Indonesia berhak menggenggam tiket final. 

Menghadapi Brasil sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia, skuad Indonesia tampil penuh semangat, disiplin, dan menunjukkan permainan kolektif yang memukau sejak menit awal pertandingan.

Mimpi Buruk Brasil

Indonesia membuka keunggulan pada babak pertama melalui aksi gemilang pemain asal Papua, Tiriec Adriano Manuri pada menit ke-13. Gol tersebut membuat kepercayaan diri para pemain Indonesia meningkat drastis. 

Permainan cepat dengan umpan-umpan pendek yang rapi membuat pertahanan Brasil kesulitan mengembangkan permainan. Perjuangan Indonesia kembali membuahkan hasil usai Desman Wakerkwa mampu menggandakan keunggulan skuad Garuda FA7 pada menit ke-26.

Gol kedua itu membuat Indonesia unggul 2-0 dan membuat suporter dan masyarakat yang menyaksikan pertandingan terkejut dengan performa luar biasa skuad Garuda FA7, meski tanpa pemain naturalisasi.

Namun Brasil menunjukkan mental juara. Tim Samba mampu memperkecil ketertinggalan dan menyamakan kedudukan di menit 28 dan 29. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 2-2.

Pertarungan Sengit Hingga Menit Terakhir  

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin panas. Kedua tim tampil agresif dan saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. 

Indonesia kembali unggul setelah Adriano mencetak gol pada 13 menit pertama, yang membuat Merah Putih kembali berada di atas angin. Sorak-sorai pendukung Indonesia bergema ketika skor berubah menjadi 3-2.

