Jadwal Lengkap MotoGP Italia 2026: Jadi Saksi Sejarah Veda Ega Pratama Balapan Moto3 di Mugello

JawaPos.com — Balapan MotoGP Italia 2026 memasuki puncaknya pada Minggu (31/5/2026) di Sirkuit Mugello, Italia. Sejumlah race penting akan digelar mulai kelas Moto3 hingga MotoGP, dengan sorotan utama tertuju kepada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang akan memulai balapan Moto3 dari posisi ke-13 dan berpeluang mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Seri kesembilan musim 2026 ini menghadirkan persaingan menarik di semua kelas. Mugello yang dikenal sebagai salah satu lintasan paling ikonik di kalender MotoGP diprediksi menyuguhkan pertarungan sengit sejak lap pertama.

Bagaimana Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026?

Marco Bezzecchi tampil mengejutkan dengan merebut pole position MotoGP Italia 2026 setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 43,921 detik.

Pembalap Aprilia Racing itu sukses mengungguli Raúl Fernández dan Jorge Martín yang melengkapi barisan terdepan.

Hasil tersebut menjadi bukti kuat dominasi Aprilia sepanjang akhir pekan di Mugello. Bahkan, tiga motor Aprilia berhasil menempati posisi empat besar grid start setelah Marc Márquez hanya mampu mengamankan posisi keempat.

Marc Marquez yang biasanya menjadi salah satu favorit di Mugello harus memulai balapan dari baris kedua.

Kondisi ini membuat persaingan menuju tikungan pertama diperkirakan berlangsung sangat ketat mengingat para pembalap Aprilia memiliki keunggulan posisi sejak awal.