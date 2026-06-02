Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.33 WIB

Jadwal Moto3 Hungaria 2026, Misi Veda Ega Pratama Bersama Honda Team Asia Akhir Pekan Ini

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi seri kedelapan Moto3 2026 di Balaton Park, Hungaria, dengan target menambah poin dan menembus empat besar klasemen. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama akan menghadapi seri kedelapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada 5-7 Juni. Pembalap Honda Team Asia itu datang dengan modal konsistensi impresif setelah mengoleksi 66 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara, hanya terpaut satu angka dari peringkat keempat Brian Uriarte.

Setelah menyelesaikan balapan Moto3 Italia di Sirkuit Mugello dengan finis posisi kedelapan, Veda Ega Pratama tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Rider muda Indonesia tersebut langsung mengalihkan fokus ke Balaton Park yang menjadi salah satu tantangan baru dalam kalender Moto3 musim 2026.

Bagaimana Performa Veda Ega Pratama Menjelang Moto3 Hungaria 2026?

Veda Ega Pratama menunjukkan perkembangan signifikan pada musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3. Hingga tujuh seri berlangsung, pembalap Honda Team Asia itu berhasil mengumpulkan 66 poin dan menembus lima besar klasemen sementara.

Pencapaian tersebut semakin istimewa karena Veda merupakan salah satu rookie yang langsung mampu bersaing dengan para pembalap berpengalaman. Konsistensinya menjadi senjata utama sepanjang musim berjalan.

Musim 2026 dibuka dengan hasil mengesankan ketika Veda finis kelima di Thailand. Penampilan tersebut langsung mengirim pesan dirinya bukan sekadar pelengkap di grid Moto3 musim ini.

Momentum terbaik hadir pada seri Brasil saat Veda Ega Pratama mencetak sejarah dengan meraih podium ketiga. Hasil itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya sekaligus menegaskan potensi besar yang dimiliki pembalap asal Indonesia tersebut.

Meski sempat mengalami insiden dan gagal finis setelah terjatuh di Amerika Serikat, Veda mampu bangkit dengan cepat. Dia kemudian finis keenam di Spanyol, posisi keempat di Prancis, serta menempati urutan kedelapan pada balapan Catalunya dan Italia.

Tantangan Apa yang Menanti di Balaton Park?

Moto3 Hungaria 2026 menjadi seri yang menarik karena Balaton Park masih tergolong sirkuit yang relatif baru bagi banyak pembalap. Adaptasi terhadap karakter lintasan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir balapan.

Veda Ega Pratama dituntut menemukan setelan motor terbaik bersama Honda Team Asia sejak sesi latihan bebas pertama. Kesalahan kecil dapat berpengaruh besar mengingat persaingan Moto3 selalu berlangsung sangat ketat.

