Update Klasemen Moto3 2026: Veda Ega Pratama Top 5, Hakim Danish Naik Podium tetapi Belum Mampu Menyalip

Veda Ega Pratama mempertahankan posisi lima besar klasemen Moto3 2026 meski hanya finis kedelapan pada balapan Moto3 Italia di Sirkuit Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama masih bertahan di posisi lima besar klasemen Moto3 2026 usai finis kedelapan pada Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5). Hasil tersebut membuat pembalap Honda Team Asia mengoleksi 66 poin dan tetap unggul atas rival terdekatnya, Hakim Danish, yang berhasil meraih podium ketiga.
Balapan di Mugello berlangsung sengit sejak lap pertama. Para pembalap terlibat dalam rombongan besar yang terus bergantian memimpin hingga lap-lap terakhir.
Veda Ega Pratama sempat mengalami momen sulit saat posisinya melorot hingga urutan ke-16. Namun rider asal Indonesia itu menunjukkan daya juang tinggi dengan perlahan kembali menembus kelompok depan.
Menjelang finis, Veda bahkan sempat merangsek ke posisi keempat. Dia berada di depan Hakim Danish dan membuka peluang untuk merebut podium pertamanya musim ini.
Sayangnya, ketatnya persaingan di lap terakhir membuat posisi Veda kembali turun. Dia menyentuh garis finis di urutan kedelapan, sedangkan Hakim Danish mampu mempertahankan posisinya di tiga besar.
Moto3 Italia 2026 menjadi milik Brian Uriarte. Pembalap Red Bull Ajo tersebut tampil impresif untuk meraih kemenangan di Mugello. Rekan setimnya, Alvaro Carpe, finis di posisi kedua dan menambah poin penting dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Sementara Hakim Danish melengkapi podium setelah finis ketiga.
Kemenangan Uriarte berdampak langsung terhadap klasemen sementara. Pembalap asal Spanyol itu kini mengoleksi 67 poin dan naik ke posisi keempat.
Uriarte berhasil menyalip Veda Ega Pratama yang kini berada tepat di belakangnya. Namun selisih keduanya hanya satu poin sehingga persaingan menuju empat besar masih sangat terbuka.
Meski gagal mempertahankan posisi empat besar, Veda tetap berada dalam jalur positif pada musim debutnya di Moto3. Dengan 66 poin dari tujuh seri, dia masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di kelompok depan.
