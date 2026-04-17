Bukan Sekadar Lomba, wondr Kemala Run 2026 Jadi Wadah Donasi untuk Korban Banjir

JawaPos.com - Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 tak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mengusung misi kemanusiaan dengan mengajak peserta berlari sambil berdonasi melalui tema Charity for Indonesia. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui platform wondr by BNI dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Konsep tersebut memungkinkan peserta dan pengunjung untuk berkontribusi langsung membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas latar belakang.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui wondr Kemala Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah event yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Mengusung semangat kebersamaan, ajang ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial menjadi inti dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari aksi kemanusiaan, mekanisme donasi dilakukan secara digital melalui pemindaian QR code yang tersedia di berbagai titik lokasi acara, seperti totem, banner, dan flyer. Metode ini memungkinkan proses donasi berlangsung lebih praktis dan transparan bagi peserta maupun pengunjung.

Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir, termasuk di Sumatra, Jawa Barat, serta daerah lain yang membutuhkan bantuan. Penggalangan donasi akan berlangsung hingga puncak acara pada 19 April 2026 sebelum didistribusikan melalui pihak terkait.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat bersatu, saling membantu, dan bersama-sama menghadirkan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan," tegas Okki.