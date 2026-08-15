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Risma Azzah Fatin
Minggu, 16 Agustus 2026 | 02.58 WIB

Tijjani Reijnders Resmi Hengkang dari Manchester City dan Menuju Al Qadsiah dengan Nilai Transfer Rp

Tijjani Reijnders (Instagram @tijjanireijnders) - Image

Tijjani Reijnders (Instagram @tijjanireijnders)

JawaPos.com – Tijjani Reijnders akan meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Qadsiah, setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer senilai EUR 52 juta atau sekitar Rp 1,18 triliun.

Dilansir dari laman ESPN pada Jum'at (14/8), Gelandang asal Belanda itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum transfer tersebut resmi diselesaikan, sementara kesepakatan pribadi dengan klub barunya disebut hampir tercapai.

Reijnders baru satu musim membela Manchester City setelah didatangkan dari AC Milan dengan nilai transfer EUR 46,5 juta atau sekitar Rp 1,06 triliun pada musim panas tahun lalu.

Pemain berusia 28 tahun itu berlatih secara terpisah dari skuad Manchester City pada Kamis menjelang kepindahannya ke Al Qadsiah.

Selama memperkuat City musim lalu, Reijnders mencatatkan tujuh gol dalam 47 penampilan di berbagai kompetisi. Al Qadsiah saat ini ditangani Brendan Rodgers, mantan pelatih Liverpool, Leicester City, dan Celtic, yang akan menjadi pelatih Reijnders setelah kepindahan tersebut rampung.

Kepergian Reijnders juga berpotensi membuat Manchester City kehilangan gelandang lainnya sebelum batas waktu transfer, karena Barcelona disebut tertarik merekrut Rodri.

Pemain asal Spanyol berusia 30 tahun itu masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya bersama City, tetapi muncul keyakinan bahwa ia berpeluang pindah ke Camp Nou.

Di sisi lain, Manchester City membantah laporan bahwa mereka telah mengajukan tawaran resmi untuk gelandang Chelsea, Enzo Fernández, yang dikabarkan dihargai EUR 120 juta atau sekitar Rp2,72 triliun.

Editor: Hanny Suwindari
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