Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 20 Juli 2026 | 04.22 WIB

Era Didier Deschamps Bersama Prancis Diwarnai 5 Prestasi Besar Selama Lebih dari Satu Dekade

Didier Deschamps (Instagram @equipedefrance) - Image

Didier Deschamps (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com – Didier Deschamps mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai pelatih Tim Nasional Prancis setelah Piala Dunia FIFA 2026.

Selama lebih dari satu dekade, ia berhasil membawa Les Bleus menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia melalui berbagai prestasi di level internasional.

Berikut 5 prestasi gemilang Didier Deschamps sukses bawa Tim Nasional Perancis dalam sepak bola yang bersejarah, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7).

1.     Membawa Prancis Menjuarai Piala Dunia FIFA 2018

Didier Deschamps mengantarkan Prancis meraih gelar juara Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia setelah mengalahkan Kroasia pada laga final. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah Tim Nasional Prancis.

2.     Mengantar Prancis ke Final Piala Dunia FIFA 2022

Deschamps kembali membawa Prancis mencapai final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Meskipun kalah dari Argentina melalui adu penalti, Prancis tetap menunjukkan konsistensinya sebagai tim terbaik dunia.

3.     Meraih Gelar UEFA Nations League 2021

Di bawah kepemimpinan Deschamps, Prancis menjuarai UEFA Nations League 2021. Keberhasilan tersebut melengkapi koleksi gelar internasional yang diraih selama masa kepelatihannya.

4.     Menjaga Prancis Tetap Menjadi Kekuatan Sepak Bola Dunia

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Belum Putuskan Langkah Penanganan Cedera Punggung William Saliba - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Belum Putuskan Langkah Penanganan Cedera Punggung William Saliba

Senin, 20 Juli 2026 | 00.38 WIB

Kylian Mbappe Prediksi Lionel Messi Bakal Cetak Gol di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe Prediksi Lionel Messi Bakal Cetak Gol di Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 00.22 WIB

Rayan Cherki Berselisih dengan Didier Deschamps saat Prancis Kalah Dramatis dari Inggris - Image
Piala Dunia 2026

Rayan Cherki Berselisih dengan Didier Deschamps saat Prancis Kalah Dramatis dari Inggris

Minggu, 19 Juli 2026 | 23.58 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore