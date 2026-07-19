Era Didier Deschamps Bersama Prancis Diwarnai 5 Prestasi Besar Selama Lebih dari Satu Dekade

Didier Deschamps (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com – Didier Deschamps mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai pelatih Tim Nasional Prancis setelah Piala Dunia FIFA 2026.
Selama lebih dari satu dekade, ia berhasil membawa Les Bleus menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia melalui berbagai prestasi di level internasional.
Berikut 5 prestasi gemilang Didier Deschamps sukses bawa Tim Nasional Perancis dalam sepak bola yang bersejarah, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7).
1. Membawa Prancis Menjuarai Piala Dunia FIFA 2018
Didier Deschamps mengantarkan Prancis meraih gelar juara Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia setelah mengalahkan Kroasia pada laga final. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah Tim Nasional Prancis.
2. Mengantar Prancis ke Final Piala Dunia FIFA 2022
Deschamps kembali membawa Prancis mencapai final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Meskipun kalah dari Argentina melalui adu penalti, Prancis tetap menunjukkan konsistensinya sebagai tim terbaik dunia.
3. Meraih Gelar UEFA Nations League 2021
Di bawah kepemimpinan Deschamps, Prancis menjuarai UEFA Nations League 2021. Keberhasilan tersebut melengkapi koleksi gelar internasional yang diraih selama masa kepelatihannya.
4. Menjaga Prancis Tetap Menjadi Kekuatan Sepak Bola Dunia
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