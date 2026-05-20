Legenda Arsenal Arsene Wenger Ungkap Reaksi Emosional Setelah The Gunners Resmi Juara Liga Inggris

Arsene Wenger (Mirror)
JawaPos.com – Pelatih legendaris Arsenal, Arsène Wenger, mengungkapkan kebahagiaannya setelah The Gunners berhasil menjuarai Liga Premier untuk ke-14 kalinya.
Dilansir dari laman The Standard pada Rabu (20/5), Keberhasilan The Gunners sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun sejak terakhir kali meraih gelar pada musim 2003/04.
Wenger menjadi salah satu sosok pertama yang menyampaikan ucapan selamat setelah kepastian juara diraih Arsenal.
Arsenal memastikan gelar Liga Premier musim 2025/26 setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth
Hasil tersebut membuat Arsenal tidak lagi dapat dikejar di puncak klasemen meskipun kompetisi masih menyisakan satu pertandingan. Kepastian juara langsung memicu perayaan besar di kalangan pendukung Arsenal di London utara.
Wenger, yang membawa Arsenal meraih gelar terakhir mereka pada 2004 melalui musim tak terkalahkan, tampil dalam unggahan perayaan klub di media sosial. Dalam pernyataannya, pelatih asal Prancis itu menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan skuad asuhan Mikel Arteta.
Wenger menilai keberhasilan Arsenal menjadi bukti ketangguhan tim dalam mempertahankan ambisi hingga akhir musim.
Dalam pesan singkatnya, Wenger menyebut para juara adalah mereka yang terus melangkah ketika tim lain berhenti berjuang. Ia juga mengajak para pemain Arsenal menikmati momen bersejarah tersebut sambil terus menjaga semangat kompetitif mereka. Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk dukungan besar dari sosok yang pernah membangun era keemasan Arsenal.
Keberhasilan Arsenal musim ini juga mendapat pujian dari mantan penyerang klub, Alan Smith. Smith menilai Arsenal sangat layak menjadi juara karena menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang musim.
Menurut Wenger, kekuatan pertahanan serta kerja taktis Mikel Arteta menjadi faktor penting dalam perjalanan menuju gelar.
