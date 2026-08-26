PSS Sleman U-15 Hantam Protaba 6-0, Tiket Final Piala Soeratin DIY 2026 di Tangan

JawaPos.com - PSS Sleman U-15 menuju partai final Piala Soeratin DIY 2026.

PSS Sleman U-15 tampil meyakinkan pada lanjutan Babak 6 Besar Piala Soeratin DIY 2026.

Menghadapi Protaba di Lapangan Gambiranom, Lendah, Senin (24/8) sore WIB, tim muda Super Elja menang telak 6-0.

Sejak pertandingan dimulai, skuad asuhan Muhammad Nur Huda langsung mencoba mengambil kendali permainan.

PSS beberapa kali membangun serangan dari berbagai sisi. Namun, gol pembuka baru tercipta pada menit ke-23 melalui Fajar Dwi Prasetyo.

Kapten PSS itu memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain belakang Protaba. Setelah menguasai bola, Fajar melepaskan sepakan keras yang mengarah ke sisi kiri bawah gawang. PSS pun unggul 1-0.

Sepuluh menit berselang, PSS kembali menambah keunggulan setelah Yudan Aziz mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan Andrea Jaya Pratama.

Tendangan melengkung Yudan tidak mampu dijangkau penjaga gawang Protaba dan membuat skor berubah menjadi 2-0.