Pesta Biru Manah Jeung Getih: Persib Bandung Bidik Gelar Liga Keempat Beruntun

JawaPos.com - Persib Bandung membidik gelar liga keempat secara beruntun setelah memperkenalkan skuad dan ambisi musim 2026/2027 melalui Pesta Biru Manah Jeung Getih di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa (25/8).

Agenda tahunan tersebut menjadi momentum menyatukan pemain, ofisial, mitra, sponsor, dan Bobotoh sebelum Persib Bandung menghadapi persaingan domestik sekaligus tantangan Asia.

Apa Ambisi Besar Persib Bandung pada Musim 2026/2027? Persib Bandung menjadikan musim 2026/2027 sebagai kesempatan untuk memperpanjang dominasi setelah mencatat sejarah dengan meraih tiga gelar liga secara beruntun.

Target tersebut disampaikan langsung Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar yang meminta dukungan Bobotoh agar ambisi meraih trofi keempat dapat diwujudkan.

Pesta Biru 2026 mengusung tema besar Manah Jeung Getih dan dikemas secara extravaganza serta eksklusif di Bandung Arena.

Acara tersebut bukan hanya menjadi panggung pengenalan skuad baru, tetapi juga penanda dimulainya perjalanan Persib Bandung untuk mempertahankan tradisi juara di kompetisi 2026/2027.

"Saya sangat bersyukur, Persib sudah menjadi juara Liga tiga kali secara beruntun. Kita semua berdoa, di tahun ini pun, bisa menjadi juara untuk ke-4 kalinya. InsyaAllah bisa tercapai, mohon doa dari semua Bobotoh juga," harap Umuh.

Selain mengejar gelar domestik, Persib Bandung juga membawa misi tampil membanggakan di level Asia.