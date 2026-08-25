Ramon Tanque Punya Misi Khusus! Persib Bandung Harus Kalahkan Manila Digger di ACL 2

Ramon Tanque membidik kemenangan Persib Bandung atas Manila Digger FC pada playoff AFC Champions League Two 2026/2027. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung membidik kemenangan atas Manila Digger FC pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).
Laga tersebut menjadi penentuan bagi tim asuhan Igor Tolic untuk merebut tiket terakhir wakil Indonesia ke kompetisi antarklub Asia tersebut.
Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque menilai persiapan timnya sudah cukup matang untuk menghadapi Manila Digger FC.
Bomber asal Brasil itu memahami pertandingan tersebut memiliki arti penting karena hanya kemenangan yang bisa membuka jalan Persib Bandung menuju fase utama ACL 2.
"Persiapan kami menghadapi Manila sangat matang. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini karena ini adalah satu pertandingan yang sangat menentukan," kata Ramon.
Ramon menyadari persaingan di ACL 2 tidak akan mudah karena setiap tim datang dengan persiapan terbaik.
Karena itu, Persib Bandung tidak ingin terlena dengan status sebagai tuan rumah dan hasil pertemuan sebelumnya melawan Manila Digger FC.
"Kami sadar bahwa kompetisi ini sangat ketat, jadi Manila pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi kami," ujar Ramon.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kesiapan Persib Bandung untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama.
Persib Bandung memiliki modal dari pertemuan pada musim lalu ketika berhasil menyingkirkan Manila Digger FC pada fase playoff ACL 2.
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Jawa Pos
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