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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.29 WIB

Arema FC Dapat Kabar Baik, Stadion Kanjuruhan Dinyatakan Siap untuk Super League 2026/27

Stadion Kanjuruhan siap jadi kandang Arema FC di Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Stadion Kanjuruhan siap jadi kandang Arema FC di Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Stadion Kanjuruhan dipastikan siap digunakan sebagai kandang Arema FC pada kompetisi Super League 2026/2027.

Kepastian tersebut didapat setelah stadion kebanggaan masyarakat Malang itu menyelesaikan proses re-risk assessment dengan hasil 87,19 poin.

Penilaian ulang tersebut dilakukan tim Ditpamobvit Polda Jawa Timur pada Senin (24/8).

Hasilnya, Stadion Kanjuruhan mendapat predikat Sangat Baik, sekaligus mengalami peningkatan dibandingkan penilaian sebelumnya yang berada di angka 83.

Peningkatan nilai tersebut tidak lepas dari sejumlah pembenahan yang dilakukan pengelola stadion bersama manajemen Arema FC.

Beberapa aspek yang sebelumnya masih menjadi catatan kini telah dilengkapi dan disimulasikan di lapangan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyambut positif hasil risk assessment terbaru tersebut.

Dia menegaskan masih ada beberapa kelengkapan administrasi yang perlu segera dituntaskan sebelum kompetisi berjalan.

“Alhamdulillah hari ini sudah selesai melakukan re-risk assessment dengan skor 87,19. Alhamdulillah sudah menjadi nilai yang sangat baik sesuai dengan penilaian RA,” kata Yusrinal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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