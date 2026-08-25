Beckham Putra Berharap Hasil Musim Lalu Terulang saat Lawan Manila Digger

Pesepak bola Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Abdan Syakura/Antara)

JawaPos.com - Gelandang serang Persib Bandung Beckham Putra berharap hasil musim lalu melawan Manila Digger pada laga play-off Liga Champions Asia Dua kembali terulang saat kedua kesebelasan bersua pada play off turnamen serupa 2026/2027, Senin (31/8).

Pada 2025/2026, Persib mengalahkan Manila Digger musim lalu dengan skor 2-1, di mana Beckham menyumbang satu assist untuk gol kemenangan yang dicetak Uilliam Barros.

"Kami berharap bisa menang lawan Manila. Musim lalu kami meraih hasil bagus dengan mengalahkan Manila di kandang (Bandung). Semoga bisa terulang kembali dan Persib lolos ke babak utama," kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Selasa (25/8).

Nanti, Persib kembali bertemu Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Jika mampu mengalahkan Manila Digger, skuad Maung Bandung akan menghuni Grup E babak grup bersama Seoul FC (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Dalam kesempatan yang sama, Beckham juga mengungkapkan kesiapan timnya menjelang laga tersebut.

Pemain timnas Indonesia itu mengatakan pemusatan latihan di Bali menjadi modal sangat berharga untuk tim.

Di sana, Persib mengikuti turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series yang diakhiri dengan gelar juara setelah mengalahkan Sabah FC 3-0 dan Bali United 3-2.