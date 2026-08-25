100 Persen untuk Arema FC! Mauro Zijlstra Bidik Banyak Gol demi Aremania

Mauro Zijlstra menegaskan kesiapan 100 persen membela Arema FC dan membidik banyak gol di Super League 2026/2027. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Mauro Zijlstra menegaskan kesiapan 100 persen membela Arema FC di Super League 2026/2027 setelah kondisinya pulih dari cedera.
Penyerang kelahiran Belanda itu memilih bergabung dengan Arema FC karena ingin mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan saat memperkuat Persija Jakarta, sekaligus membantu tim lewat kontribusi gol di lini depan.
Mauro Zijlstra menilai keputusan meninggalkan Persija Jakarta dan bergabung dengan Arema FC merupakan langkah tepat untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di kompetisi kasta tertinggi.
Penyerang tersebut melihat Arema FC memiliki banyak pemain berkualitas sekaligus peluang baginya untuk memperoleh menit bermain yang sebelumnya cukup terbatas.
"Jadi bagi saya, adalah keputusan yang tepat untuk pergi ke Arema FC karena masih di kompetisi kasta tertinggi dan saya juga tahu ada banyak pemain bagus di sini dan saya bisa bermain lebih banyak di sini daripada di Persija, jadi itulah alasannya," ujar Mauro Zijlstra.
Keputusan tersebut sekaligus membuka tantangan baru bagi Mauro Zijlstra menjelang bergulirnya Super League 2026/2027 bersama Arema FC.
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Setelah sebelumnya kesulitan memperoleh kesempatan bermain secara reguler, dia kini ingin memanfaatkan setiap peluang yang diberikan tim pelatih.
Mauro Zijlstra tidak sekadar mengejar menit bermain karena ingin memberikan dampak nyata untuk Arema FC.
Target utamanya adalah tampil sebanyak mungkin dan mencetak gol sebanyak mungkin untuk membantu tim serta membalas kepercayaan manajemen dan jajaran pelatih.
Mauro Zijlstra memasang target jelas setelah resmi menjadi bagian dari Arema FC, yakni tampil dalam sebanyak mungkin pertandingan dan mencetak sebanyak mungkin gol.
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Jawa Pos
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