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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.28 WIB

Tinggalkan Warisan 8 Gol di Arema FC! Joel Vinicius Resmi Hengkang Jelang Super League 2026/2027

Joel Vinicius resmi meninggalkan Arema FC setelah mencatatkan 8 gol dan 1 assist dalam 15 pertandingan Super League. (Arema) - Image

Joel Vinicius resmi meninggalkan Arema FC setelah mencatatkan 8 gol dan 1 assist dalam 15 pertandingan Super League. (Arema)

JawaPos.com — Arema FC resmi melepas Joel Vinicius Silva dos Anjos secara permanen setelah evaluasi pramusim, Sabtu (22/8/2026), di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen.

Penyerang asal Brasil itu meninggalkan jejak 8 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan Super League bersama Arema FC, saat manajemen menyiapkan skuad untuk menghadapi kompetisi 2026/2027.

Mengapa Arema FC Melepas Joel Vinicius?

Keputusan melepas Joel Vinicius diambil Arema FC setelah manajemen bersama tim pelatih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi skuad menjelang Super League 2026/2027.

Evaluasi tersebut mencakup performa pemain sepanjang pramusim, termasuk penampilan Arema FC di Piala Presiden 2026.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan keputusan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebutuhan tim agar komposisi pemain lebih sesuai dengan rencana permainan pelatih Marcos Santos.

Manajemen tidak hanya mempertimbangkan performa individu, tetapi juga kebutuhan tim secara keseluruhan untuk menghadapi persaingan kompetisi yang segera dimulai.

“Setelah rangkaian pramusim selesai, kami melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap komposisi tim bersama tim pelatih,” ujar Yusrinal Fitriandi.

“Dari hasil evaluasi tersebut, kami memutuskan melepas Joel Vinicius secara permanen sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan skuad untuk menghadapi Super League 2026/2027.”

Pengumuman pelepasan Joel disampaikan langsung di Stadion Kanjuruhan setelah Arema FC menjalani laga uji coba melawan Rans Nusantara FC pada Sabtu (22/8/2026).

Editor: Edi Yulianto
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