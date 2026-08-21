Selektif Pilih Pemain Asing, Persebaya Surabaya Tak Mau Sekadar Jorjoran

Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya tidak ingin menambah pemain asing hanya demi memenuhi kuota. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memilih tidak terburu-buru menambah pemain asing untuk Super League 2026/2027 meski bursa transfer masih terbuka.
Manajemen dan pelatih Bernardo Tavares lebih mengutamakan kebutuhan taktis, kualitas teknis, serta kecocokan karakter agar setiap rekrutan benar-benar memberi dampak terhadap kekuatan Green Force.
Persebaya Surabaya masih membuka kemungkinan menambah pemain asing, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada kebutuhan tim hingga bursa transfer ditutup.
Bernardo Tavares menilai penambahan pemain tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi lebih kuat.
“Pada saat ini bursa transfer masih terbuka, sehingga hingga batas waktu berakhir, segala kemungkinan tetap bisa terjadi. Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru,” tegas Tavares.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan Persebaya Surabaya yang lebih berhati-hati dalam menyusun skuad musim 2026/2027.
Pelatih berlisensi UEFA Pro itu ingin setiap keputusan transfer memiliki alasan teknis yang jelas, bukan sekadar mengejar jumlah pemain asing.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan komposisi skuad yang sudah dimiliki Green Force.
Dengan sejumlah pemain asing di berbagai posisi, kebutuhan mendesak harus dipastikan lebih dulu sebelum klub mengambil keputusan untuk kembali bergerak di pasar transfer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi