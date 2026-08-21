Selektif Pilih Pemain Asing, Persebaya Surabaya Tak Mau Sekadar Jorjoran

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memilih tidak terburu-buru menambah pemain asing untuk Super League 2026/2027 meski bursa transfer masih terbuka.

Manajemen dan pelatih Bernardo Tavares lebih mengutamakan kebutuhan taktis, kualitas teknis, serta kecocokan karakter agar setiap rekrutan benar-benar memberi dampak terhadap kekuatan Green Force.

Mengapa Persebaya Surabaya Belum Terburu-buru? Persebaya Surabaya masih membuka kemungkinan menambah pemain asing, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada kebutuhan tim hingga bursa transfer ditutup.

Bernardo Tavares menilai penambahan pemain tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi lebih kuat.

“Pada saat ini bursa transfer masih terbuka, sehingga hingga batas waktu berakhir, segala kemungkinan tetap bisa terjadi. Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru,” tegas Tavares.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan Persebaya Surabaya yang lebih berhati-hati dalam menyusun skuad musim 2026/2027.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu ingin setiap keputusan transfer memiliki alasan teknis yang jelas, bukan sekadar mengejar jumlah pemain asing.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan komposisi skuad yang sudah dimiliki Green Force.