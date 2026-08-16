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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 16 Agustus 2026 | 12.49 WIB

Gelandang Persija U-16 Daeng Omar Imansa Dipanggil Timnas U-16, Targetkan Tembus Skuad Utama

Gelandang muda Persija Elite Pro Academy (EPA) U-16 Daeng Omar Imansa mendapat panggilan susulan mengikuti pemusatan latihan dan seleksi Timnas Indonesia U-16. (Istimewa) - Image

Gelandang muda Persija Elite Pro Academy (EPA) U-16 Daeng Omar Imansa mendapat panggilan susulan mengikuti pemusatan latihan dan seleksi Timnas Indonesia U-16. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang muda Persija Elite Pro Academy (EPA) U-16 Daeng Omar Imansa, mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan dan seleksi Timnas Indonesia U-16.

Pemain yang akrab disapa Omar tersebut menjadi pemain ke-10 Persija U-16 yang mendapat panggilan untuk mengikuti agenda Garuda Muda.

Omar menerima pemanggilan susulan. Namun, situasi tersebut tidak membuat pemain berusia 15 tahun itu minder.

Dia menjadikan kesempatan tersebut sebagai motivasi untuk mengejar ketertinggalan dan membuktikan kemampuannya di hadapan tim pelatih Timnas Indonesia U-16.

Memiliki tinggi badan 169 sentimeter, Omar sudah mengenal sepak bola sejak berusia empat tahun.

Dia biasa bermain sebagai gelandang bertahan, posisi yang menuntut stamina, konsentrasi, serta kemampuan membaca permainan dengan baik.

Selama mengikuti pemusatan latihan dan seleksi, Omar memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisiknya.

Dia berusaha menjaga pola makan, mengonsumsi vitamin, serta memastikan waktu istirahat tetap cukup.

Menurut Omar, menjaga kondisi tubuh menjadi salah satu hal penting untuk menunjang penampilannya di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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