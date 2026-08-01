Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Bruno Moreira Siap Jadi Mimpi Buruk!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada laga ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB.

Duel ini menjadi penentu posisi akhir klasemen karena Green Force sudah mengamankan tiket semifinal, sedangkan Port FC masih membutuhkan tambahan poin untuk memastikan langkah ke empat besar.

Green Force datang dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Tim asuhan Bernardo Tavares menaklukkan Persija Jakarta dan PSMS Medan dengan skor identik 1-0 sehingga mengoleksi enam poin di puncak klasemen.

Bagaimana Kondisi Persebaya Surabaya Jelang Laga? Persebaya Surabaya sudah memastikan tiket semifinal, tetapi laga melawan Port FC tetap penting untuk menjaga momentum positif sebelum memasuki fase gugur.

Bernardo Tavares juga berpeluang mematangkan komposisi terbaik timnya menghadapi lawan yang kualitasnya berada di atas dua lawan sebelumnya.

Lini belakang menjadi sektor paling konsisten sepanjang turnamen. Duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski tampil disiplin menjaga pertahanan, sementara Ernando Ari belum kebobolan dalam dua pertandingan Grup B.

Namun, pekerjaan rumah masih terlihat di sektor depan. Meski Alex Martins terus dipercaya sebagai ujung tombak, skema serangan Green Force belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kemampuan striker asal Brasil tersebut.