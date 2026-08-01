Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Bruno Moreira Siap Jadi Mimpi Buruk!

Bruno Moreira kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pemain Port FC saat menghadapi mantan klubnya, Persebaya Surabaya, pada laga Grup B Piala Presiden 2026. (Instagram/@brunomoreira99)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada laga ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB.
Duel ini menjadi penentu posisi akhir klasemen karena Green Force sudah mengamankan tiket semifinal, sedangkan Port FC masih membutuhkan tambahan poin untuk memastikan langkah ke empat besar.
Green Force datang dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan beruntun.
Baca Juga:Francisco Rivera Tak Terpengaruh Reuni dengan Bruno Moreira, Persebaya Bidik Juara Grup B Piala Presiden 2026
Tim asuhan Bernardo Tavares menaklukkan Persija Jakarta dan PSMS Medan dengan skor identik 1-0 sehingga mengoleksi enam poin di puncak klasemen.
Persebaya Surabaya sudah memastikan tiket semifinal, tetapi laga melawan Port FC tetap penting untuk menjaga momentum positif sebelum memasuki fase gugur.
Bernardo Tavares juga berpeluang mematangkan komposisi terbaik timnya menghadapi lawan yang kualitasnya berada di atas dua lawan sebelumnya.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Jagonya Bola Mati! Bernardo Tavares Masih Punya PR Besar Sebelum Super League 2026/2027
Lini belakang menjadi sektor paling konsisten sepanjang turnamen. Duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski tampil disiplin menjaga pertahanan, sementara Ernando Ari belum kebobolan dalam dua pertandingan Grup B.
Namun, pekerjaan rumah masih terlihat di sektor depan. Meski Alex Martins terus dipercaya sebagai ujung tombak, skema serangan Green Force belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kemampuan striker asal Brasil tersebut.
Francisco Rivera diperkirakan kembali menjadi motor permainan dari lini tengah.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa