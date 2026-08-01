Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Arlyansyah Abdulmanan Siap Unjuk Gigi!

Arlyansyah Abdulmanan diprediksi menjadi salah satu andalan Persija Jakarta saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta diprediksi mengandalkan Arlyansyah Abdulmanan saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8).
Duel lawan PSMS dimulai pukul 15.30 WIB, menjadi penentu peluang Macan Kemayoran lolos ke semifinal piala presiden meski nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan lain. Persija Jakarta saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup B dengan koleksi satu poin dari dua pertandingan.
Persija asuhan Shin Tae-yong masih memiliki peluang melaju ke semifinal piala presiden jika mampu mengalahkan PSMS Medan dan di saat bersamaan Port FC gagal meraih kemenangan.
Baca Juga:Kekerasan di Lapangan Terjadi Lagi! Wasit Tarkam di Purbalingga Dikeroyok Suporter hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Sementara itu, PSMS Medan sudah dipastikan gagal melanjutkan perjalanan di Piala Presiden 2026. Meski selalu kalah dalam dua laga sebelumnya, Ayam Kinantan dipastikan tetap berusaha menutup turnamen dengan hasil positif.
Persija Jakarta masih memiliki asa untuk melangkah ke empat besar meski belum meraih kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya. Tambahan tiga poin menjadi harga mati agar peluang tersebut tetap terbuka.
Macan Kemayoran menunjukkan perkembangan permainan yang cukup menjanjikan sepanjang fase grup. Setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya, Persija bangkit saat menghadapi Port FC dengan berhasil mengejar ketertinggalan dua gol hingga pertandingan berakhir imbang 2-2.
Hasil tersebut memperlihatkan mental bertanding yang cukup kuat. Persija mampu bangkit dalam situasi sulit dan tetap menjaga peluang lolos hingga pertandingan terakhir.
Namun, kemenangan atas PSMS Medan saja belum cukup. Persija juga harus berharap Port FC gagal meraih kemenangan sehingga posisi klasemen bisa berubah sesuai skenario yang menguntungkan mereka.
Shin Tae-yong diprediksi tetap mempertahankan skema 4-3-3 yang digunakan pada dua pertandingan sebelumnya. Formasi tersebut memberi keseimbangan antara permainan menyerang dan organisasi pertahanan.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet