Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Arlyansyah Abdulmanan Siap Unjuk Gigi!

JawaPos.com - Persija Jakarta diprediksi mengandalkan Arlyansyah Abdulmanan saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8).

Duel lawan PSMS dimulai pukul 15.30 WIB, menjadi penentu peluang Macan Kemayoran lolos ke semifinal piala presiden meski nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan lain. Persija Jakarta saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup B dengan koleksi satu poin dari dua pertandingan.

Persija asuhan Shin Tae-yong masih memiliki peluang melaju ke semifinal piala presiden jika mampu mengalahkan PSMS Medan dan di saat bersamaan Port FC gagal meraih kemenangan.

Sementara itu, PSMS Medan sudah dipastikan gagal melanjutkan perjalanan di Piala Presiden 2026. Meski selalu kalah dalam dua laga sebelumnya, Ayam Kinantan dipastikan tetap berusaha menutup turnamen dengan hasil positif.

Bagaimana Peluang Persija Jakarta Lolos ke Semifinal? Persija Jakarta masih memiliki asa untuk melangkah ke empat besar meski belum meraih kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya. Tambahan tiga poin menjadi harga mati agar peluang tersebut tetap terbuka.

Macan Kemayoran menunjukkan perkembangan permainan yang cukup menjanjikan sepanjang fase grup. Setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya, Persija bangkit saat menghadapi Port FC dengan berhasil mengejar ketertinggalan dua gol hingga pertandingan berakhir imbang 2-2.

Hasil tersebut memperlihatkan mental bertanding yang cukup kuat. Persija mampu bangkit dalam situasi sulit dan tetap menjaga peluang lolos hingga pertandingan terakhir.

Namun, kemenangan atas PSMS Medan saja belum cukup. Persija juga harus berharap Port FC gagal meraih kemenangan sehingga posisi klasemen bisa berubah sesuai skenario yang menguntungkan mereka.