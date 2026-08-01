Sempat Ngobrol dengan Bruno Moreira! Francisco Rivera Fokus Bawa Persebaya Surabaya Taklukkan Port FC di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Francisco Rivera tetap fokus membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan atas Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam WIB, meski pertandingan tersebut mempertemukannya kembali dengan mantan kapten Green Force, Bruno Moreira.

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Rivera Tak Larut dalam Reuni dengan Bruno Moreira Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Port FC dipastikan menghadirkan cerita emosional bagi para pendukung Green Force.

Duel ini tidak hanya menentukan posisi juara Grup B Piala Presiden 2026, tetapi juga menjadi momen pertemuan dengan Bruno Moreira yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub selama empat musim.

Bruno meninggalkan kenangan besar selama memperkuat Persebaya Surabaya.

Pemain asal Brasil itu dipercaya mengenakan ban kapten dan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Bonek serta Bonita berkat kepemimpinan dan perjuangannya di lapangan.

Meski memiliki hubungan baik dengan Bruno, Francisco Rivera memastikan dirinya tidak ingin kehilangan fokus saat pertandingan berlangsung.

Gelandang serang asal Meksiko tersebut menilai kemenangan tetap menjadi prioritas utama bagi Persebaya Surabaya.

"Tentu ini akan menjadi pertandingan yang spesial karena kami akan bertemu Bruno," ujar Rivera.