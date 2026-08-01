Target Menang Lawan Port FC! Francisco Rivera Pimpin Skuad Persebaya Surabaya Jaga Konsistensi di Piala Presiden 2026

Francisco Rivera menegaskan Persebaya Surabaya mengincar kemenangan atas Port FC demi menjaga konsistensi permainan sekaligus memastikan status juara Grup B Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengusung target kemenangan saat menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam WIB.
Gelandang serang Francisco Rivera menegaskan Green Force harus menjaga konsistensi permainan demi mempertahankan tren positif sekaligus menutup fase grup sebagai juara sebelum melangkah ke babak semifinal.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua pertandingan awal Grup B.
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Tim asuhan Bernardo Tavares mengoleksi enam poin hasil kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan sehingga memimpin klasemen sementara.
Port FC berada di posisi kedua dengan empat poin setelah mengalahkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija Jakarta.
Kondisi itu membuat duel di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi penentu status juara Grup B meski kedua tim sama-sama sudah memastikan tiket ke semifinal.
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Francisco Rivera menilai menjaga konsistensi merupakan aspek terpenting yang harus dimiliki Persebaya Surabaya untuk terus berkembang.
Menurut gelandang asal Meksiko itu, seluruh pemain wajib tampil maksimal dan tetap mengutamakan permainan kolektif.
"Kami harus menunjukkan konsistensi di setiap pertandingan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Seluruh pemain harus siap memberikan kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang terpenting, kami harus tetap bermain sebagai satu tim," ujar Rivera, Jumat (31/7/2026).
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