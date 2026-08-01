Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 14.02 WIB

Jelang Hadapi Port FC! Bernardo Tavares Fokus Pemulihan Skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menginstruksikan pemain saat sesi pertandingan Piala Presiden 2026. Green Force kini fokus menghadapi Port FC demi mengunci posisi juara Grup B. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menginstruksikan pemain saat sesi pertandingan Piala Presiden 2026. Green Force kini fokus menghadapi Port FC demi mengunci posisi juara Grup B. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memilih fokus penuh menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam.

Meski sudah memastikan tiket semifinal berkat dua kemenangan beruntun, pelatih Bernardo Tavares menegaskan Green Force belum memikirkan fase gugur karena ingin memaksimalkan pemulihan kondisi pemain sekaligus menjaga peluang finis sebagai juara grup.

Mengapa Laga Melawan Port FC Tetap Krusial?

Persebaya Surabaya datang ke pertandingan terakhir Grup B dengan modal sempurna setelah meraih enam poin dari dua laga.

Green Force sukses mengalahkan Persija Jakarta dan PSMS Medan sehingga berada di puncak klasemen sementara.

Di sisi lain, Port FC mengoleksi empat poin setelah menang atas PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija Jakarta.

Kondisi itu membuat duel di Stadion Gelora Bung Tomo tetap menentukan siapa yang berhak mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Bernardo Tavares menilai pertandingan tersebut tetap memiliki arti penting meski timnya sudah memastikan tempat di semifinal. Menurut pelatih asal Portugal itu, seluruh fokus tim kini hanya tertuju kepada wakil Thailand tersebut.

"Sekarang fokus kami beralih ke pertandingan melawan Port FC. Mereka adalah tim yang bagus dan kami harus menganalisis kekuatan mereka dengan baik," ujar Coach Tavares.

Pelatih berusia 46 tahun itu juga memastikan staf pelatih akan mempersiapkan pertandingan dengan detail.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Fokus Kejar Juara Grup, Bernardo Tavares Minta Persebaya Surabaya Abaikan Pembicaraan Semifinal Dulu - Image
Sepak Bola Indonesia

Fokus Kejar Juara Grup, Bernardo Tavares Minta Persebaya Surabaya Abaikan Pembicaraan Semifinal Dulu

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.03 WIB

Lawan Port FC, Rivera Tegaskan Persebaya Harus Bermain Konsisten! - Image
Sepak Bola Indonesia

Lawan Port FC, Rivera Tegaskan Persebaya Harus Bermain Konsisten!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.00 WIB

Rachmat Irianto Satu-satunya Pemain Persebaya Surabaya yang Pernah Hadapi Port FC, Siap Reuni di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Rachmat Irianto Satu-satunya Pemain Persebaya Surabaya yang Pernah Hadapi Port FC, Siap Reuni di Piala Presiden 2026

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore