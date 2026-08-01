Jelang Hadapi Port FC! Bernardo Tavares Fokus Pemulihan Skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memilih fokus penuh menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam.

Meski sudah memastikan tiket semifinal berkat dua kemenangan beruntun, pelatih Bernardo Tavares menegaskan Green Force belum memikirkan fase gugur karena ingin memaksimalkan pemulihan kondisi pemain sekaligus menjaga peluang finis sebagai juara grup.

Mengapa Laga Melawan Port FC Tetap Krusial? Persebaya Surabaya datang ke pertandingan terakhir Grup B dengan modal sempurna setelah meraih enam poin dari dua laga.

Green Force sukses mengalahkan Persija Jakarta dan PSMS Medan sehingga berada di puncak klasemen sementara.

Di sisi lain, Port FC mengoleksi empat poin setelah menang atas PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija Jakarta.

Kondisi itu membuat duel di Stadion Gelora Bung Tomo tetap menentukan siapa yang berhak mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Bernardo Tavares menilai pertandingan tersebut tetap memiliki arti penting meski timnya sudah memastikan tempat di semifinal. Menurut pelatih asal Portugal itu, seluruh fokus tim kini hanya tertuju kepada wakil Thailand tersebut.

"Sekarang fokus kami beralih ke pertandingan melawan Port FC. Mereka adalah tim yang bagus dan kami harus menganalisis kekuatan mereka dengan baik," ujar Coach Tavares.