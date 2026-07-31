Persik Kediri Resmi Rekrut Lima Pemain Baru, Siap Bangun Skuad Lebih Kompetitif untuk Liga 1 Musim 2026/2027

JawaPos.com - Persik Kediri mulai memanaskan persiapan menyambut kompetisi super league musim 2026/2027 dengan memperkenalkan lima pemain anyar yang akan memperkuat skuad Macan Putih. Kehadiran para pemain baru ini diharapkan mampu menambah kualitas tim sekaligus memperkuat persaingan di setiap lini.

Lima nama yang resmi bergabung adalah Zanadin Fariz, Althaf Indie Alrizky, Daffa Salman, Dzaky Ashraf, dan Fransiskus Alesandro. Seluruh pemain direkrut sesuai kebutuhan tim setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih.

Salah satu rekrutan yang cukup mencuri perhatian adalah Fransiskus Alesandro. Pemain kelahiran 2002 itu tampil cukup konsisten bersama Madura United FC pada musim lalu. Kini, dia optimistis bisa memberikan kontribusi positif bagi Persik Kediri.

"Tim ini sangat serius. Harapan saya bisa membantu tim dan membawa Persik Kediri meraih posisi klasemen yang lebih baik musim depan," ujar Fransiskus.

Persik juga mendapatkan tambahan tenaga dari Persis Solo dengan mendatangkan Zanadin Fariz dan Althaf Indie Alrizky. Zanadin dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu dimainkan sebagai gelandang, sayap, hingga penyerang.

Menurut Zanadin, bergabung dengan Persik menjadi kesempatan untuk berkembang bersama banyak pemain berkualitas. "Persik Kediri adalah klub yang bagus dan punya banyak pemain berkualitas. Saya ingin banyak belajar dari mereka. Tekad saya ingin membantu tim meraih hasil yang lebih baik," kata dia.

Sementara itu, Althaf mengaku tertarik menerima tawaran Persik karena ingin mencari pengalaman baru di luar zona nyamannya. Dia juga melihat Persik sebagai klub dengan dukungan suporter yang besar.

"Saya ingin keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru. Semoga bisa membantu Persik Kediri meraih hasil maksimal," ucap Althaf.