Prediksi Poin FIFA di Pertandingan Timnas Indonesia vs Timor Leste: Menang Tambah 1,10 Poin, Kalah Malah Kehilangan 3,90 Poin

John Herdman diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam laga Piala AFF 2026 yang berlangsung pada Jumat (31/7/2026) kick off pukul 17.00 wib.
Meski Timnas Indonesia berstatus sebagai unggulan, pertandingan ini tetaplah penting terhadap posisi Garuda di Ranking FIFA.
Berdasarkan perhitungan poin FIFA, kemenangan atas Timor Leste hanya akan memberikan tambahan sekitar 1,10 poin bagi Indonesia.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026: Jordi Amat Bertekad Raih 3 Poin
Jumlah tersebut terbilang kecil karena lawan yang dihadapi Timor Leste saat ini menempati peringkat ke-201 FIFA, sehingga poin kemenangan yang didapat tidak terlalu besar dalam sistem perhitungan ranking.
Sebaliknya, hasil negatif justru akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Jika Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan bahkan kalah dari Timor Leste, Garuda diprediksi kehilangan sekitar 3,90 poin.
Selisih tersebut tentu bisa memengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan ranking FIFA, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang saat ini juga mengikuti AFF Cup 2026.
Baca Juga:Jadwal Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026 Hari Ini: Kick-off, Siaran Langsung, dan Link Live Streaming
Situasi ini membuat laga melawan Timor Leste tidak bisa dianggap remeh. Di atas kertas, kualitas skuad Indonesia memang jauh lebih unggul.
Namun dalam sepak bola, hasil akhir tidak selalu mengadalkan faktor prediksi, sehingga fokus dan konsistensi permainan tetap menjadi faktor penentu hasil pertandingan.
Bagi pelatih dan para pemain, target utama tentu mengamankan kemenangan sekaligus menjaga tren positif tim.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!