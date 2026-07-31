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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 31 Juli 2026 | 13.08 WIB

Prediksi Poin FIFA di Pertandingan Timnas Indonesia vs Timor Leste: Menang Tambah 1,10 Poin, Kalah Malah Kehilangan 3,90 Poin

John Herdman diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Instagram @timnasindonesia) - Image

John Herdman diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Instagram @timnasindonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam laga Piala AFF 2026 yang berlangsung pada Jumat (31/7/2026) kick off pukul 17.00 wib.

Meski Timnas Indonesia berstatus sebagai unggulan, pertandingan ini tetaplah penting terhadap posisi Garuda di Ranking FIFA.

Berdasarkan perhitungan poin FIFA, kemenangan atas Timor Leste hanya akan memberikan tambahan sekitar 1,10 poin bagi Indonesia.

Jumlah tersebut terbilang kecil karena lawan yang dihadapi Timor Leste saat ini menempati peringkat ke-201 FIFA, sehingga poin kemenangan yang didapat tidak terlalu besar dalam sistem perhitungan ranking.

Sebaliknya, hasil negatif justru akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Jika Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan bahkan kalah dari Timor Leste, Garuda diprediksi kehilangan sekitar 3,90 poin.

Selisih tersebut tentu bisa memengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan ranking FIFA, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang saat ini juga mengikuti AFF Cup 2026.

Situasi ini membuat laga melawan Timor Leste tidak bisa dianggap remeh. Di atas kertas, kualitas skuad Indonesia memang jauh lebih unggul.

Namun dalam sepak bola, hasil akhir tidak selalu mengadalkan faktor prediksi, sehingga fokus dan konsistensi permainan tetap menjadi faktor penentu hasil pertandingan.

Bagi pelatih dan para pemain, target utama tentu mengamankan kemenangan sekaligus menjaga tren positif tim.

Editor: Banu Adikara
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