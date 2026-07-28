Franco Ramos Resmi Bertahan di PSIM Yogyakarta, Nasib Nermin Haljeta Masih Menunggu Hasil Evaluasi

Franco Ramos dan Nermin Haljeta bertahan di PSIM Yogyakarta. (PSIM)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tetap mempertahankan dua pemain asingnya, Franco Ramos Mingo dan Nermin Haljeta, untuk menghadapi musim 2026/2027.
Meski sama-sama masih menjadi bagian dari skuad Laskar Mataram, keduanya berada dalam situasi yang berbeda menjelang bergulirnya kompetisi.
Franco Ramos dipastikan tetap menjadi bagian penting dari tim setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu.
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Bek asal Argentina itu dinilai mampu memberikan kestabilan di lini belakang sekaligus menunjukkan jiwa kepemimpinan di dalam lapangan.
Manajer PSIM, Iksan Mahar, mengatakan keputusan mempertahankan Franco merupakan hasil evaluasi tim pelatih dan manajemen terhadap performanya selama musim lalu.
"Franco Ramos dipastikan melanjutkan masa bakti bersama PSIM untuk musim 2026/27. Performa impresif Franco pada musim lalu merupakan dasar tim pelatih dan manajemen untuk tetap menjadikannya poros utama lini belakang sekaligus menjadi kapten tim," ujar Iksan.
Pemain kelahiran 18 September 1997 tersebut diharapkan mampu membawa peningkatan performa tim pada musim keduanya bersama PSIM.
Pengalamannya di lini pertahanan diyakini masih menjadi modal penting bagi Laskar Mataram untuk bersaing di kompetisi mendatang.
"Semoga Franco mampu memberikan kontribusi lebih baik pada musim keduanya di PSIM," lanjutnya.
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