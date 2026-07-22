Persija Revisi Jadwal Pramusim, Macan Kemayoran Turunkan Skuad Terbaik di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta melakukan penyesuaian agenda pramusim jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Macan Kemayoran memutuskan untuk mengubah rencana persiapan dengan lebih dulu mengikuti Piala Presiden Elite 2026 menggunakan skuad utama sebelum menjalani training camp (TC) di Thailand.

Sebelumnya, Persija sempat merancang dua agenda yang berjalan bersamaan. Tim senior dijadwalkan berangkat ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026.

Sementara itu, tim U-20 diproyeksikan tampil di ajang Piala Presiden Elite 2026 yang berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Namun, rencana tersebut akhirnya direvisi setelah adanya koordinasi antara manajemen dan jajaran pelatih yang dipimpin Shin Tae-yong.

Persija akan menurunkan kekuatan terbaiknya di turnamen pramusim tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru. Setelah Piala Presiden Elite berakhir, skuad Macan Kemayoran dijadwalkan bertolak ke Thailand pada 10 Agustus 2026 untuk melanjutkan program latihan intensif.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menjelaskan, perubahan agenda dilakukan berdasar kebutuhan teknis tim, bukan karena faktor lain. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan bersama tim pelatih.

Dia menyebut seluruh pemain akan lebih dahulu berkumpul secara lengkap di Jakarta sebelum bertolak ke Thailand. Dengan demikian, pelatih memiliki kesempatan untuk membangun chemistry tim sekaligus melakukan evaluasi melalui pertandingan kompetitif.

Prapanca menilai keikutsertaan di Piala Presiden Elite akan memberikan manfaat besar bagi tim pelatih. Turnamen itu dinilai menjadi ajang yang tepat untuk mengukur perkembangan para pemain sebelum memasuki fase akhir persiapan pramusim.

Melalui pertandingan yang kompetitif, Shin Tae-yong dapat melihat sejauh mana adaptasi para pemain terhadap strategi yang diterapkan, sekaligus mengevaluasi kondisi fisik dan permainan tim secara keseluruhan. Meski jadwal mengalami perubahan, Persija memastikan target utama mereka tetap tidak berubah.